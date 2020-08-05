Вторая ветка метро Екатеринбурга подорожала еще на 10 млрд руб.

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге подорожало до 90 млрд руб. Об этом в эфире канала «Студия-41» заявил мэр города Александр Высокинский.

Мы делаем все для того, чтобы привлечь дополнительные средства. Делаем очередной объем проектирования, чтобы можно было подтвердить серьезность наших намерений перед областными и федеральными коллегами. Эта ветка будет стоить порядка 90 млрд руб., но нам без нее транспортный каркас города с многомиллионным населением не создать.

Изначально строительство второй ветки метро в столице Урала оценивалось в 73,7 млрд руб. Проектируемая линия должна связать ВИЗ-Правобережный и ЖБИ. Позже полпред Николай Цуканов заявлял, что на строительство метро необходимо около 80 млрд руб.

Только на проектирование уйдет 8-10 млрд руб., чтобы построить метро, надо умножить это на 10. На строительство метро нужно около 80 млрд руб., — отмечал полпред.

Екатеринбуржцы давно мечтают о расширении сети метрополитена. Впервые о второй линии метро заговорили еще в 2007 г. — Екатеринбург тогда готовился принять саммиты ШОС и БРИК. Затем власти надеялись привлечь федеральное финансирование для строительства метро в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018 и ЭКСПО-2025. Однако денег так и не получили.

Как рассказывал DK.RU, в июне 2019 г. министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих направил на имя экс-главы правительства Дмитрия Медведева письмо, в котором сообщил, что следует отказаться от поддержки проекта строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Федеральные власти подчеркивали, что оснований для финансирования проекта нет, а строительство второй ветки — не перспективно.

Во время ежегодной пресс-конференции в декабре 2019 г. президента РФ Владимира Путина вновь спросили о строительстве второй ветки метро в столице Урала. Он отметил, что Екатеринбург нуждается в новых станциях метрополитена, однако о выделении дополнительных денег из бюджета речи пока нет:

Екатеринбург очень бурно развивается, становится все более современным. Конечно, город нуждается в развитии инфраструктуры. На основе региональных ресурсов и возможностей это невозможно. Нужно просто с региональными властями как следует на этот счет поработать. Поработаем обязательно, — ответил Владимир Путин.

Тогда губернатор Евгений Куйвашев оптимистично отреагировал на слова президента: