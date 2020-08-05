Ливан в зоне бедствия: сравнимый с Хиросимой взрыв разрушил порт, погибли десятки человек

4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, произошел мощнейший взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 100 и пострадали 4000 человек, еще несколько десятков человек пока числятся пропавшими без вести, заявили в ливанском Красном Кресте. Взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которая используется для удобрений и боеприпасов. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что они шесть лет хранились в порту без соблюдения мер безопасности, что неприемлемо.

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf — Beirut Today (@bey_today) August 4, 2020

Взрыв полностью разрушил порт и серьезно повредил здания в близлежащих районах, в домах по всему городу разбиты стекла.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил взрыв с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки: «За всю свою жизнь я не видел разрушений таких масштабов. Это национальная катастрофа».

Это было настоящее шоу ужасов. Я не видел ничего подобного со времен (Гражданской) войны, — цитирует Associated Press Марвана Рамадана, который находился примерно в 500 метрах от порта и был сбит с ног силой взрыва.

Взрыв и разрушение порта также затрудняют поставку в Ливан жизненно важных товаров, которые страна практически полностью импортирует. Разрушен также главный зерновой бункер порта, в котором хранилось, по некоторы оценкам, около 85% зерна страны. По данным Министерства сельского хозяйства США, Ливан импортирует 80% поставляемой пшеницы.