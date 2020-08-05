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Ливан в зоне бедствия: сравнимый с Хиросимой взрыв разрушил порт, погибли десятки человек

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Ливан в зоне бедствия: сравнимый с Хиросимой взрыв разрушил порт, погибли десятки человек
Иллюстрация: Twitter Beirut Today

Тысячи тонн селитры, которые хранились на складе, взорвались. Ударной волной разрушен порт, под угрозой жизнеобеспечение целой страны. Пострадали минимум 4000 человек.

#НОВОСТИ

4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, произошел мощнейший взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 100 и пострадали 4000 человек, еще несколько десятков человек пока числятся пропавшими без вести, заявили в ливанском Красном Кресте. Взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которая используется для удобрений и боеприпасов. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что они шесть лет хранились в порту без соблюдения мер безопасности, что неприемлемо.

Взрыв полностью разрушил порт и серьезно повредил здания в близлежащих районах, в домах по всему городу разбиты стекла. 

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил взрыв с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки: «За всю свою жизнь я не видел разрушений таких масштабов. Это национальная катастрофа».

Это было настоящее шоу ужасов. Я не видел ничего подобного со времен (Гражданской) войны, — цитирует Associated Press Марвана Рамадана, который находился примерно в 500 метрах от порта и был сбит с ног силой взрыва.

Взрыв и разрушение порта также затрудняют поставку в Ливан жизненно важных товаров, которые страна практически полностью импортирует. Разрушен также главный зерновой бункер порта, в котором хранилось, по некоторы оценкам, около 85% зерна страны. По данным Министерства сельского хозяйства США, Ливан импортирует 80% поставляемой пшеницы.

Автор: Андрей Пермяков
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