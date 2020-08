Ливан в зоне бедствия: сравнимый с Хиросимой взрыв разрушил порт, погибли десятки человек

4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, произошел мощнейший взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 100 и пострадали 4000 человек, еще несколько десятков человек пока числятся пропавшими без вести, заявили в ливанском Красном Кресте. Взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которая используется для удобрений и боеприпасов. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что они шесть лет хранились в порту без соблюдения мер безопасности, что неприемлемо.

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf