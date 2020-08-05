Приравняли к рынку. В Свердловской области закончили кадастровую переоценку земель

Заместитель губернатора, и.о. регионального министра по управлению государственным имуществом Сергей Зырянов рассказал о результатах предварительной оценки кадастровой стоимости земельных участков, которые расположены на территории Свердловской области.

Переоценка затронула свыше 1,3 млн земельных участков всех категорий использования. Платить налог исходя из новой кадастровой стоимости земли собственники будут с 2022 г. В большинстве своем МУГИСО зафиксировало снижение общей кадастровой стоимости земельных участков, однако для некоторых объектов она серьезно выросла.

Перед нами стояла задача привести кадастровую стоимость к рыночному уровню и при этом максимально соблюсти баланс интересов налогоплательщиков консолидированного бюджета Свердловской области, — пояснил Сергей Зырянов.

По сегменту «Сельскохозяйственное использование» общая кадастровая стоимость 58 тыс. земельных участков снизилась на 12%. Сейчас 1 кв. м стоит от 9 коп. до 15 руб. При этом 98,5% земель находятся в диапазоне до 5 руб. за кв. м.

Сергей Зырянов отметил, что в ходе переоценки возникли проблемы по участкам, на которых расположены, например, птицефабрики.

Ранее данные участки оценивались в составе сельхозназначений, новая методика относит их к землям промышленности. В связи с этим стоимость 1 кв. м возрастает до 200 руб., что негативно может сказаться на себестоимости производимой продукции, — заметил заместитель губернатора.

По сегменту «Предпринимательство» общая кадастровая стоимость почти 17 тыс. участков уменьшилась на 8%. Однако в Екатеринбурге этот показатель увеличился на 19%. Теперь диапазон цен за 1 кв. м составляет от 4 тыс. руб. до 17 тыс. руб.

В качестве примера заместитель губернатора привел кадастровую оценку объектов в терминале «Чкаловский». Ранее он был отнесен к складской деятельности, стоимость 1 кв. м по кадастру составляла 500 руб., а после переоценки вырастет до 6 тыс. руб.

Также в ходе переоценки устранили ситуации, когда два соседних участка значительно отличаются по кадастровой стоимости. Например, два участка под ТРЦ «Алатырь» стоили 24 тыс. руб. и 6 тыс. руб. за кв. м, а после перерасчетов их оценили по 12 тыс. руб.

В сегменте «Производственная деятельность» кадастровая стоимость объектов в среднем снизилась на 28%. В частности, по Екатеринбургу общая кадастровая стоимость 7,8 тыс. земельных участков стала меньше на 55%, а по другим муниципалитетам Свердловской области, где оценивались 53 тыс. земельных участков, она уменьшилась на 16%. Сейчас 1 кв. м участков стоит от 300 руб. до 1,3 тыс. руб. (ранее от 33 коп. до 26 тыс. руб.).

Сергей Зырянов отметил, что в случае несогласия с утвержденной кадастровой стоимостью владелец может подать замечание в ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Свердловской области».

Напомним, в прошлом году областной Центр государственной кадастровой оценки завершил оценку кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства и иных видов объектов недвижимости. Ее результаты в сентябре были утверждены приказом МУГИСО.

Как рассказывал DK.RU, в 2019 г. также прошла переоценка коммерческих помещений в Екатеринбурге, в результате по документам стоимость некоторых объектов выросла в десятки раз и превысила рыночную стоимость. Предприниматели обращались в суды и пробовали переоценить недвижимость. Кому-то удалось добиться снижения кадастровой стоимости объектов, и, как следствие, снизить налоговую нагрузку. Однако многие предприниматели не смогли оспорить рассчитанную стоимость объектов.