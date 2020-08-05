Из-за пандемии нацпроекты растянули на 10 лет, но на Урале работа по ним не прекращается

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков строительного рынка Уральского региона НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройотрасли уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Мишустин уменьшил первоначальный взнос по льготной ипотеке

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 августа подписал постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке. Теперь чтобы вступить в программу, покупателю квартиры в новостройке достаточно иметь 15% от стоимости жилья. Раньше первоначальный взнос составлял 20%.

Новые правила распространяются как на «коронавирусную» ипотеку, запущенную правительством специально для поддержания стройотрасли в условиях пандемии, так и на две другие ипотечные программы с господдержкой — для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

Уменьшение первоначального платежа с 20 до 15% позволит вовлечь в программу заемщиков, которые не успевали накопить необходимую для получения кредита сумму до 1 ноября, — пояснил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Также премьер сообщил, что правительство планирует увеличить общую сумму кредитов, выдаваемых банками на ипотеку под 6,5%, с 740 до 900 млрд руб.

В случае такого увеличения новое жилье смогут приобрести более 300 тысяч семей, — резюмировал Михаил Мишустин.

Напомним, программу льготной ипотеки под 6,5% запустили в конце апреля по поручению Владимира Путина. На Урале по ней можно получить кредит на покупку жилья в новостройке стоимостью до 6 млн руб. Договор можно оформить на срок до 30 лет, ставка за все время не превысит 6,5%. Разницу между рыночной стоимостью ипотеки и предлагаемым процентом банкам компенсирует государство.

По данным аналитиков, введение госипотеки способствовало восстановлению рынка, который сжался в апреле текущего года из-за пандемии. За первое полугодие 2020 г. заемщики оформили 601,1 тыс. ипотечных кредитов на 1,4 трлн руб. Этот показатель больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года — на 4% и 14% соответственно. В июле рост рынка продолжился. Как прогнозируют эксперты Дом.рф, по итогам 2020 г. в общей сложности будет выдано около 1,2 млн кредитов на сумму до 3 трлн руб., что соответствует уровню 2019 г.

Свердловская область входит в ТОП-5 регионов России по выдаче кредитов в рамках госипотеки. Как сообщили 4 августа в Уральском управлении Банка России, с момента запуска и до конца июля 2020 г. свердловчане оформили 2357 кредитов на сумму более 5 млрд руб.

Госипотека потянула вниз и рыночные ставки на жилищное кредитование: в июле в Свердловской области средневзвешенная ставка составила минимально низкие 7,7% годовых.

Для «Молодой семьи» расширили программу

С 1 августа изменились условия программы «Молодая семья», по которой можно получить субсидию на покупку первой квартиры или улучшение жилищных условий. Вступить в эту программу не так-то просто, однако она работает, и в ближайшее время государство планирует с использованием субсидии улучшить условия жизни 15 тыс. семей молодых россиян. Под молодыми понимаются семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 36 лет. Второе условие для получения субсидии в 30% (для семей без детей) или 35%(для семей с детьми) нормативной стоимости — семья действительно должна нуждаться в улучшении жилищных условий, то есть или совсем не иметь квартиры, или же жить в слишком маленьком собственном жилье: комната или студия для трех-четырех человек (такое бывает, если, допустим, родилась двойня).

С 1 августа 2020 г. те семьи, которым посчастливилось вступить в программу, могут потратить выделенную субсидию на рефинансирование ипотеки. Кроме того, у них появилась возможность приобрести новостройку не только по договору купли-продажи, но и по договору уступки, а платить через счет эскроу необязательно.

Это очень эффективная программа и хороший стимул в решении демографических задач. Как правило, получив поддержку, семья вырастает, — отмечает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

В 2019 г. в целом по России данной субсидией воспользовались 15 978 молодых семей. Сумма соцвыплат из федерального бюджета составила 5 058 829,1 тыс. руб. На 2020 г. запланирован примерно такой же объем финансирования.

Финансирование программы в 2020 г. — более 5 млрд руб. Цифра недостаточная, но все зависит от возможностей бюджета. Как правило, когда мы выносим вопрос финансирования программы на правительственные площадки, всегда получаем поддержку, — рассказал глава российского минстроя.

Отметим, что из-за пандемии правительство России также приняло решение продлить период действия свидетельств, полученных молодыми семьями-участниками программы 2020 г., с семи до девяти месяцев, а срок для открытия счета в банке увеличен с одного месяца до трех. Эти сроки актуальны для свидетельств, выданных с 1 февраля 2020 г.

Пандемия перекраивает нацпроекты

Основная цель жилищных программ, предлагаемые правительством, — обеспечить жильем максимальное число нуждающихся в нем россиян. Эту же цель преследует и нацпроект «Жилье и комфортная среда», который запустили в России в 2018 г. COVID-19 внес изменения в его реализацию — впрочем, как и в другие нацпроекты.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития «на период до 2030 г.» — превоначально реализовать нацпроекты планировалось к 2024 г.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин пообещал увязать цели нацпроекта с трехлетним бюджетом, который будут верстать и утверждать этой осенью.

Идеи студентов-архитекторов уральских вузов задействуют в нацпроекте «Жилье и городская среда»

Впрочем, увеличение сроков нацпроекта не мешает бизнес-сообществу совместно с различными организациями и ведомствами работать над ним уже сейчас. Так, в Екатеринбурге подвели итоги студенческого конкурса «Проекты городских пространств», организованного Центром компетенций формирования комфортной городской среды ГБУ Свердловской области «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова».

Студенты Уральского государственного аграрного и Уральского государственного архитектурного университетов в течение двух месяцев разрабатывали концепции обустройства общественных пространств в трех муниципальных образованиях Свердловской области: городской округ Первоуральск, Артемовский городской округ, Сысертский городской округ. Проекты выполняли на основе выданных администрациями технических заданий, подготовку проектов на всех этапах курировали наставники от местных администраций, вузов и проектных организаций.

Конкурсную комиссию возглавил заместитель министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов. В состав жюри также вошел креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов. У компании большой опыт работы в рамках федеральных национальных проектов.

Конкурсные работы отличаются высоким уровнем. Видно, что студенты умеют не только качественно выполнять поставленные заказчиком задачи, но и работать с историческим и идейным контекстом места, стараются учитывать пожелания горожан, что важно в работе даже над конкурсными проектами. Проекты молодых архитекторов дают возможность посмотреть на городские территории свежим взглядом и найти новые удачные решения для развития общественных пространств, — прокомментировал конкурс Никита Харисов.

Шесть проектов, которые признаны лучшими, в дальнейшем могут быть использованы для рейтингового голосования в муниципалитетах при выборе территории для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Атомстройкомплекс сдал объект в рамках нацпроекта «Образование»

Тем временем на Урале закончилось строительство объекта в рамках еще одного нацпроекта. «Атомстройкомплекс», несмотря на пандемию и связанные с ней экономические изменения, сдал заказчику в срок здание общеобразовательной школы в Невьянске. Это первое и единственное общеобразовательное учреждение в Свердловской области, которое в 2020 г. построили в рамках федерального национального проекта «Образование».

Новая школа станет самой крупной в Невьянском городском округе. Здание площадью более 18 тыс. кв. м возвели за два года, оно рассчитано на 40 учебных классов. 50% финансирования проекта осуществлялось из федерального бюджета.

В этом учебном году в школу смогут пойти 1000 учеников, которых зачисляли в новую школу из других образовательных учреждений. Стоит отметить, что девять классов перешли в новое образовательное учреждение вместе со своими педагогами. Новая школа в Невьянске позволит организовать занятия в городе в одну смену и выполнить тем самым задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным по отмене вторых смен в школах к 2025 г., — прокомментировали сдачу объекта в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

Также в компании рассказали, что проект учебного учреждения для Невьянска был разработан с нуля и внесен в «Реестр типовой проектной документации» Минстроя России как проект повторного применения. То есть любой муниципалитет России может использовать этот проект и строить школу такого типа с учетом особенностей своей местности

В школе абсолютно все сделано в соответствии с требованиями федерального стандарта. Здание получилось красивое и функциональное: большие светлые кабинеты, холлы, множество вспомогательных кабинетов, которые позволят занять детей во вторую половину дня внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. Ученики старших и младших классов не будут пересекаться, несмотря на то, что будут учиться в одном здании. Начальная школа расположена в отдельном крыле, где организуют собственный вход и гардероб, а также игровые и спальные для первоклассников. В школе есть актовый зал с новейшим световым и звуковым оборудованием, рассчитанный на 400 мест и 4 спортзала. Размер площадки, на которой построена школа, позволил организовать полноценный большой стадион, который подходит под нормативы ФИФА, и несколько отдельных площадок для волейбола, баскетбола и воркаута, — поделилась подробностями Екатерина Спирина, директор по проектированию «Атомстройкомплекса».

Отличительной особенностью новой школы в Невьянске стало наличие собственной котельной: она позволит контролировать микроклимат в здании в зависимости от погоды на улице.

Отметим, что для Екатеринбурга вопрос со школами можно назвать одним из самых больных. Во многих районах города наблюдается недостаток мест, ученики вынуждены учиться в две смены. Как рассказывал DК.RU, по поручению мэра Александра Высокинского была составлена тепловая карта микрорайонов города, которая показывает обстановку по соцобъектам — садикам и школам. Наиболее горячие точки — на Юго-Западе. Для строительства и реконструкции школ планировалось использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), мэрия обсуждала с девелоперами различные варианты.

Между тем, «Атомстройкомплекс» вышел с предложением выделить и бесплатно передать муниципалитету землю под строительство образовательного кластера из двух школ по 1250 мест и двух детских садов на 300 мест каждый в Краснолесье, а также взять на себя подготовку проекта новой школы. Также застройщик внес на рассмотрение в Правительство Свердловской области частную инициативу по строительству школы в рамках одного из инструментов ГЧП — концессионного соглашения.

К слову, работает «Атомстройкомплекс» и над проектом в рамках еще одного нацпроекта — «Развитие здравоохранения». Компания строит экспериментально-диагностическийо корпус на базе Екатеринбургского центра охраны здоровья. Всего в портфеле компании более 20 объектов в рамках различных нацпроектов.

Вместо частного сектора на ВИЗе возведут новый многоэтажный микрорайон

В границах улиц Металлургов — Викулова — Отрадная — Краснокамская — Плотников планируют построить жилье для 12 тыс. человек. Также здесь появятся торговые и соцобъекты, изменится дорожная сеть.Проект, который разработали ЖСК-Перспектива» (структура девелоперской компании «Астра») и архитектурное бюро «Гордеев — Демидов», сейчас проходит общественные обсуждения.

Согласно документам, на территории 18,69 га возведут жилой район с домами переменной этажности — от 9 до 31 этажа. Всего запланировано строительство 353,7 тыс. кв. м жилья. Самая высотная застройка предполагается ближе к транспортной магистрали, в глубине квартала этажность будет уменьшена. Дома объединят общей стилобатной частью, где выделят площади для торговых объектов, общепита, офисов и помещений для малого бизнеса. Всего под эти нужды предусмотрено 8 тыс. кв. м. В новом микрорайоне запланированы парковки — более чем на 4 тыс. мест. Также здесь возведут детские сады, школу, поликлинику, спортзал.

Как уже рассказывал DK.RU, проект разделен на три этапа: в рамках первой очереди девелопер построит жилой комплекс на углу ул. Металлургов — Отрадная и ул. Металлургов — Викулова: 112 тыс. кв. м жилья и 1475 кв. м торговых площадей. В дальнейшем развитие ждет оставшуюся часть. Завершить строительство планируется к 2035 г.

Сейчас земля занята частными постройками, что может создать определенные сложности, как это произошло при застройке другого Цыганского поселка — на юго-западе города. Тогда для решения конфликтной ситуации застройщикам пришлось привлекать вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

В публикации использованы фото, предоставленные пресс-службой «Атомстройкомплекса», а также официальная документация проектов застройки ВИЗа.