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В Екатеринбурге после четырехмесячного простоя открывается IKEA

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В Екатеринбурге после четырехмесячного простоя открывается IKEA
Иллюстрация: ТЦ «Мега»

С 5 августа IKEA в Екатеринбурге возобновляет работу. Число посетителей, одновременно находящихся в магазине, будут регулировать с помощью официального сайта.

#МЕГА#НОВОСТИ

Несмотря на то, что ТЦ «Мега», где расположен магазин шведского ритейлера, открылся 1 августа, IKEA начнет работу только завтра. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Решение об открытии магазина принято на основании распоряжения региональных властей и возможности соблюдения строгих внутренних требований по обеспечению безопасности сотрудников и покупателей, — говорится в сообщении.

Количество человек, которые могут одновременно находиться в магазине, будет ограничено. На официальном сайте IKEA будет отображаться текущая загруженность точки.

С помощью специально разработанной системы подсчета посетителей магазин сможет отслеживать количество одновременно находящихся в нем людей и контролировать соблюдение социальной дистанции. При максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом, — сообщает пресс-служба магазина.

В магазине будут обеспечены все необходимые меры профилактики:

  • измерение температуры у всех сотрудников перед началом и в конце рабочего дня и обеспечение их средствами индивидуальной защиты;
  • нанесение специальной разметки в 1,5 м;
  • регулярная дезинфекция всех помещений и предметов, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники;
  • установка защитных перегородок, где это возможно;
  • ресторан, детская комната и игровая зона остаются закрытыми;
  • сохранится предварительная запись на услуги планирования, кредита и возврата в магазине.

Посещение магазина для покупателей будет возможно только в масках. По возможности ИКЕА попросит оплачивать покупки безналичным способом.

Как сообщал DK.RU, все магазины в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге, за исключением ИКЕА, начали работу 1 августа после разрешения губернатора Евгения Куйвашева. При этом в Москве и Московской области, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе, Ленинградской области точки IKEA открылись раньше.

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