В Екатеринбурге после четырехмесячного простоя открывается IKEA
С 5 августа IKEA в Екатеринбурге возобновляет работу. Число посетителей, одновременно находящихся в магазине, будут регулировать с помощью официального сайта.
Несмотря на то, что ТЦ «Мега», где расположен магазин шведского ритейлера, открылся 1 августа, IKEA начнет работу только завтра. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Решение об открытии магазина принято на основании распоряжения региональных властей и возможности соблюдения строгих внутренних требований по обеспечению безопасности сотрудников и покупателей, — говорится в сообщении.
Количество человек, которые могут одновременно находиться в магазине, будет ограничено. На официальном сайте IKEA будет отображаться текущая загруженность точки.
С помощью специально разработанной системы подсчета посетителей магазин сможет отслеживать количество одновременно находящихся в нем людей и контролировать соблюдение социальной дистанции. При максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом, — сообщает пресс-служба магазина.
В магазине будут обеспечены все необходимые меры профилактики:
- измерение температуры у всех сотрудников перед началом и в конце рабочего дня и обеспечение их средствами индивидуальной защиты;
- нанесение специальной разметки в 1,5 м;
- регулярная дезинфекция всех помещений и предметов, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники;
- установка защитных перегородок, где это возможно;
- ресторан, детская комната и игровая зона остаются закрытыми;
- сохранится предварительная запись на услуги планирования, кредита и возврата в магазине.
Посещение магазина для покупателей будет возможно только в масках. По возможности ИКЕА попросит оплачивать покупки безналичным способом.
Как сообщал DK.RU, все магазины в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге, за исключением ИКЕА, начали работу 1 августа после разрешения губернатора Евгения Куйвашева. При этом в Москве и Московской области, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе, Ленинградской области точки IKEA открылись раньше.