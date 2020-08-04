В Екатеринбурге после четырехмесячного простоя открывается IKEA

Несмотря на то, что ТЦ «Мега», где расположен магазин шведского ритейлера, открылся 1 августа, IKEA начнет работу только завтра. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Решение об открытии магазина принято на основании распоряжения региональных властей и возможности соблюдения строгих внутренних требований по обеспечению безопасности сотрудников и покупателей, — говорится в сообщении.

Количество человек, которые могут одновременно находиться в магазине, будет ограничено. На официальном сайте IKEA будет отображаться текущая загруженность точки.

С помощью специально разработанной системы подсчета посетителей магазин сможет отслеживать количество одновременно находящихся в нем людей и контролировать соблюдение социальной дистанции. При максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом, — сообщает пресс-служба магазина.

В магазине будут обеспечены все необходимые меры профилактики:

измерение температуры у всех сотрудников перед началом и в конце рабочего дня и обеспечение их средствами индивидуальной защиты;

нанесение специальной разметки в 1,5 м;

регулярная дезинфекция всех помещений и предметов, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники;

установка защитных перегородок, где это возможно;

ресторан, детская комната и игровая зона остаются закрытыми;

сохранится предварительная запись на услуги планирования, кредита и возврата в магазине.

Посещение магазина для покупателей будет возможно только в масках. По возможности ИКЕА попросит оплачивать покупки безналичным способом.

Как сообщал DK.RU, все магазины в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге, за исключением ИКЕА, начали работу 1 августа после разрешения губернатора Евгения Куйвашева. При этом в Москве и Московской области, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе, Ленинградской области точки IKEA открылись раньше.