Компания INTELLECT будет защищать медработников в делах по врачебным ошибкам

К команде INTELLECT в статусе советников присоединись партнеры АБ White Collars, известные в УрФО адвокаты Павел Репринцев и Илья Кожевников, сообщили DK.RU в компании. Это позволило учредить адвокатское бюро INTELLECT.

Специализироваться бюро станет на экономических, должностных и коррупционных составах, преступлениях в сфере интеллектуальной собственности и информационных технологий. А опыт новых коллег по ведению ятрогенных (связанных с врачебными ошибками) дел позволит также защищать врачей и медицинские организации.

Павел Репринцев начинал профессиональную карьеру в следственных органах: расследовал уголовные дела, занимался сложными налоговыми, должностными и коррупционными составами преступлений. Госслужбу завершил в должности следователя-криминалиста Следственного управления СК РФ по Свердловской области. В 2015 г. вместе с коллегами учредил адвокатское бюро White Collars, став его управляющим партнером.

Среди резонансных дел Павла — защита арбитражных управляющих, обвинявшихся в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере; представление потерпевших в уголовном деле, возбужденном по факту банкротства инвестиционной финансовой компании и причинению ущерба 1 млрд руб. Он неоднократно защищал предпринимателей от обвинений по «экономическим статьям», а также представлял интересы чиновников и сотрудников правоохранительных органов в различных делах о должностных преступлениях.

Илья Кожевников также на протяжении нескольких лет работал в Следственном комитете РФ, пройдя путь от следователя районного следственного отдела г. Екатеринбурга до следователя по особо важным делам Следственного управления СК РФ по Свердловской области. Расследовал сложные многоэпизодные и многофигурантные дела. К адвокатскому бюро White Collars присоединился в 2018 г.

Илья обладает и уникальной специализацией — защита врачей от обвинений в совершении ятрогенных преступлений. Дела о врачебных ошибках всегда вызывают большой резонанс, причем их количество неуклонно растет. Можно говорить о том, что возбуждение уголовных дел в отношении врачей — современный тренд, особенно с учетом созданных в структуре Следственного комитета РФ отделов по расследованию ятрогенных преступлений. Илья неоднократно добивался вынесения оправдательных приговоров, прекращения уголовного преследования и уголовных дел. Среди его доверителей — крупнейшие медицинские клиники УрФО.

Для меня работа в команде INTELLECT — идеальное продолжение профессиональной карьеры адвоката. Здесь есть удачное сочетание разных областей юридической деятельности, которые мне как профессиональному защитнику, безусловно, интересны, — рассказал Кожевников.

По словам Евгения Шестакова, управляющего партнера INTELLECT, компания всегда стремилась брать на работу не только молодых юристов, но и охотно привлекала профессионалов.

Такие слияния каждый раз привносят в INTELLECT что-то хорошее — например, новый опыт и знания, которые не могли родиться внутри системы, — и это вдохновляет нас на изменения к лучшему, — пояснил он.

Шестаков добавил, что одной из самых востребованных практик в компании является уголовно-правовая защита по «предпринимательским составам» (уголовное направление в INTELLECT возглавляет Дмитрий Загайнов). Этому в немалой степени способствует негативный тренд по увеличению давления на бизнес, ужесточению фискальных мер. Пандемия коронавируса и вызванный ею кризис тоже сыграли свою роль: растет количество дел, связанных с невыплатой заработной платы, и число банкротств, обострились корпоративные конфликты, в которых применяются уголовно-правовые инструменты воздействия на оппонентов.

Мне не жалко оставить созданное пять лет назад бюро, поскольку я уверен, что с командой INTELLECT, соединив нашу репутацию и репутацию фирмы, мы сможем сделать уголовное направление одним из ведущих в Уральском регионе и конкурентоспособным по всей России, — заявил Павел Репринцев.

Напомним, в марте 2020 г. Евгений Шестаков был особо отмечен в международном рейтинге юридических компаний Chambers, который также называют «юридическим Оскаром». Эксперты высоко оценили работу фирмы INTELLECT и назвали ее управляющего партнера одним из лидеров российского регионального рынка, отметив, что он особенно успешно представляет клиентов в спорных случаях нарушений прав интеллектуальной собственности.