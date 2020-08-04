5,1 тыс. заболевших, открытие Черногории, минус 500 млрд для РФ. Главное о Covid 4 августа
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В России число новых случаев коронавируса падает до минимума с апреля. Черногория открыла границы для россиян. Возвращение с курортов грозит новой вспышкой болезни осенью.
За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса, зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровели 7 878 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Всего в России выявлено 861 423 заболевших, 14 351 человек умерли, выздоровели 661 471 заразившихся.
В Москве зарегистрирован 691 новый случай, Свердловской области — 182, Ханты-Мансийском АО — 177, Московской области — 161, Санкт-Петербурге — 158. Более 100 случаев также в Иркутской, Мурманской, Ростовской, Нижегородской, Ульяновской, Омской, Оренбургской и Челябинской областях, а также в Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях.
Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса на 4 августа, зафиксировано 18,3 млн случаев коронавируса. В США — 4,71 млн заболевших, Бразилии — 2,75 млн, Индии — 1,85 млн. От болезни скончались почти 694 тыс. человек.
Черногория тем временем разрешила гражданам России и Азербайджана въезд в страну без дополнительных ограничений. Ранее Россия восстановила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.
Возвращение российских граждан с курортов осенью грозит увеличением числа новых случаев коронавируса, но волна будет не такой сильной, как весной, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила потери от отсутствия иностранных туристов в России примерно в 500 млрд руб. «По итогам прошлого года туризм принёс стране 10,9 млрд долларов США. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса», — сказала она в интервью «Аргументам и фактам».