5,1 тыс. заболевших, открытие Черногории, минус 500 млрд для РФ. Главное о Covid 4 августа

За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса, зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровели 7 878 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Всего в России выявлено 861 423 заболевших, 14 351 человек умерли, выздоровели 661 471 заразившихся.

В Москве зарегистрирован 691 новый случай, Свердловской области — 182, Ханты-Мансийском АО — 177, Московской области — 161, Санкт-Петербурге — 158. Более 100 случаев также в Иркутской, Мурманской, Ростовской, Нижегородской, Ульяновской, Омской, Оренбургской и Челябинской областях, а также в Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях.