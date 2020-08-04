Разрыв налогового соглашения с Кипром: поможет ли это вернуть бизнес в Россию?

Россия начинает денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр, объявил накануне Минфин РФ. Действующее соглашение предусматривает возможность снизить ставку при выплате дивидендов на Кипр до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%, тогда как соответствующая ставка в России составляет 13-15%. 25 марта президент Владимир Путин заявил, что выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — не менее 15%.

Минфин предложил коллегам на Кипре поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам, однако переговоры не увенчались успехом: партнеры пытались максимально размыть эффект от инициативы для российской казны различными исключениями. Российское ведомство было вынуждено начать процедуру по внесению в Государственную Думу федерального закона о денонсации, — говорится в сообщении Минфина.

Компромисс, предложенный Минфином, отвергла уже кипрская сторона. При этом между обеими странами действуют тесные экономические связи: только в 2018 г. из России на Кипр было выведено более 1,4 трлн. руб., в 2019 г. — более 1,9 трлн.

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Соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром едва ли будет расторгнуто без замены на новое, считает партнер по международному налогообложению «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов.

Кипрской стороне несравнимо более выгодно принять измененное соглашение. В отсутствие серьезных рычагов давления на Россию вариантов развития событий не так уж много, — сказал эксперт РБК.

Впрочем, даже если налоговое соглашение продолжит действовать в измененном виде, то у российского бизнеса, работающего через Кипр, объективных причин для срочной миграции не будет, говорит эксперт: большинство компаний уже платит налоги по максимальным ставкам.

Главный плюс кипрской юрисдикции — наличие английского права для разрешения споров и конфликтов, полагает Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы VETA. Поэтому многие компании останутся на Кипре и после денонсации СИДН, считают эксперты.