«Собственники были в тихом бешенстве». Как прошло открытие торговых центров? Опрос DK.RU
«Собирали подписи под письмом полномочному представителю президента. Точка кипения была близка. Лучше было рискнуть, чем продолжать мариновать предпринимателей».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом разрешил открыться в регионе всем торговым центрам с 1 августа. Сделал он это вечером 31 июля традиционным уже способом — на своей странице в Instagram. Управляющие торговых центров Екатеринбурга рассказали DK.RU, что уже не надеялись на то, что им разрешат работать практически в полном режиме.
«Точка кипения была близка»
Алексей Караваев, директор мебельного центра «Гулливер», заместитель полномочного представителя Гильдии управляющих и девелоперов в Свердловской области:
— Решение губернатора стало для нас внезапным. Во-первых, очередного указа мы ожидали в понедельник. Во-вторых, веры, что нас откроют, уже не было: эпидпоказатели по региону не идут на улучшение, поэтому вроде как формальных оснований идти на открытие торговых центров у губернатора не было. Но градус накала страстей и в нашем сообществе УК и владельцев торговых центров, и в сообществе арендаторов был очень высок. Собирались подписи под письмом полномочному представителю президента в УрФО. Точка кипения была близка. Собственники уже были в тихом бешенстве. Видимо, губернатор почувствовал, что лучше рискнуть и обеспечить контроль, чем продолжать мариновать предпринимателей.
О возможности открыться мы узнали вечером 31 июля из инстаграма губернатора. К этому времени 90% арендаторов и так работало — у нас 25 выходов, включая все пожарные и эвакуационные. Мы разгородили территорию «Гулливера» сигнальными лентами на 25 отсеков, и каждый магазин работал с отдельным входом.
Для покупателей это было неудобно: нужно было выходить на улицу, чтобы попасть в другой магазин, заходить со двора. Но возможность хотя бы таким образом принимать покупателей у наших арендаторов была.
На протяжении четырех месяцев карантина я не уставал повторять, что «Гулливер» — самое безопасное с точки зрения эпидемиологии место в Екатеринбурге. Потому что продавцов больше, чем покупателей. У нас в одну смену работает порядка 200 продавцов, и примерно столько же ходит покупателей. В выходной к нам зашло 2 тыс. человек — меньше чем 200 человек в час. Прошедшие выходные по посещаемости практически совпали с первыми выходными августа 2019 г. Люди пошли.
Месяцы карантина мы пережили плохо. В июле получили сборы с арендаторов за техобслуживание, потому что дали им возможность работать с отдельными входами. Но это только покрыло наши расходы. Первые четыре месяца, начиная с августа, будем давать арендаторам 50% скидку от ставки по договору. Потом будет еще три месяца 30% скидки, а там посмотрим.
По отношению к марту 2020 г. у нас пока съехало всего три арендатора из 180. Что будет дальше, не знаю. В августе-сентябре, скорее всего, сработает отложенный спрос. А что будет потом, когда интерес к мебели сильно упадет, сказать не могу. Я прогнозирую, что будет общее сжатие рынка — количество арендаторов мебельных ТЦ сократится в первую очередь за счет крупных сетевых операторов. Оптимизируя свою сеть, они будут закрывать точки с меньшей доходностью.
«Основная составляющая закрыта»
Дмитрий Сарапульцев, директор ТРЦ «Гринвич»:
— Торгово-развлекательные центры открыли, но вся та составляющая, ради которой туда приходят люди, сейчас закрыта. Кино не посмотреть, в ресторан не сходить, ребенка на машинке не покатать, даже скамеек нет. У нас 18 заведений общепита, сейчас они готовятся к открытию, чтобы работать навынос, но организовать этот процесс — тоже дело небыстрое.
Решение губернатора стало для нас долгожданным. 90% арендаторов открылись 1 августа. Некоторые не открылись, но по разным причинам — к примеру, предприниматель уже не надеялся, что будет открытие, и улетел в отпуск. Кому-то мы помогли с дезинфицирующими средствам, так как у нас есть запас. Мы своих арендаторов не бросаем. Я мог бы оценивать время, когда действовали ограничения, если бы это было мое решение. Наверное, это было необходимо с точки зрения здоровья людей.
У нас 432 арендатора, было время, когда работала только «Гипербола», затем, когда постепенно разрешали открываться торговле, у нас работало около 14 арендаторов.
До 1 августа открыться смогли те, у кого позволял ОКВЭД — в ассортименте таких магазинов есть товары первой необходимости. Это не только те, кто смог быстро сориентироваться, но и захотел это сделать. К примеру, международные бренды могли открыться, но не пошли на такой шаг принципиально.
У крупного ритейла все хорошо, я больше переживаю за мелкий бизнес. Хотя у нас таких немного — мы с улицы арендаторов не берем. Говорим: сначала поработайте, наберитесь опыта, а потом приходите к нам. Обычно у наших арендаторов есть несколько сетевых магазинов. Тех, кто закрыл за время действия ограничений магазины в «Гринвиче», я могу пересчитать по пальцам одной руки.
Развлечений, ради которых люди в основном и шли в ТРЦ, сейчас нет, но торговля чувствует себя неплохо.
«Находились в полной готовности»
Айше Агекян, управляющая «МЕГА-Екатеринбург»:
— Все операционные вопросы в «МЕГА-Екатеринбург» организованы таким образом, что мы готовы были восстановить нормальную работу в кратчайшие сроки — службы клининга, охраны и технические службы были в полной готовности.
В МЕГЕ была размещена вся необходимая информация — о необходимости соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, о максимальном количестве посетителей единовременно и т.п. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на каждом входе в ТЦ были установлены рециркуляторы воздуха, а также вендинговые автоматы со средствами индивидуальной защиты.
Большая часть арендаторов (93%) оперативно подготовилась к открытию: ведение журналов с замерами температуры бесконтактным методом, наличие запасов средств индивидуальной защиты минимум на пять дней, коммуникации о соблюдении дистанции и антисептики во всех магазинах. Закрытыми оставались либо магазины, деятельность которых пока не разрешена постановлениями правительства, либо арендаторы, которым потребовалось больше времени на подготовку к открытию.
В первые выходные после открытия трафик составил порядка 63% от показателей прошлого года. «МЕГА-Екатеринбург» не взимала арендную плату и сервисный сбор с тех арендаторов, которые закрылись по требованиям органов власти в период пандемии. Все наши арендаторы продолжают работать с нами.
Сейчас еще рано оценивать последствия для бизнеса — для этого нужно вернуться к нормальному режиму работы.
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DK.RU сообщал, что своим указом губернатор Евгений Куйвашев ограничил работу всех ТРЦ в регионе еще 27 марта. Затем режим для торговли несколько раз смягчался: сначала разрешили работать объектам до 400 кв. м с отдельным входом, затем торговым точкам площадью 800 кв. м. Представители бизнес-сообщества неоднократно обращались к региональным властям с просьбой разрешить работу торговых площадок, однако каждый раз получали отказ из-за сложной эпидобстановке в регионе. С июля в некоторых ТРЦ снова начали работу закрытые на время пандемии магазины, объясняя это тем, что в их ассортименте есть товары первой необходимости.
При этом во всех работающих торговых объектах должны соблюдаться установленные Роспотребнадзором противоэпидемические требования. Региональное управление санитарного ведомства уже призвало жителей региона посещать ТЦ «только в случае крайней необходимости» и строго соблюдать рекомендации: носить маску и держать дистанцию минимум 1,5 м, обрабатывать руки антисептиком, использовать бесконтактную оплату покупок.
А вице-губернатор региона Павел Креков заявил, что в случае нарушений санитарных требований ответственность понесут торговые центры. «Как открыли, так и закроем», — сказал вице-губернатор. За соблюдением правил Роспотребнадзора будут следить специальные группы.