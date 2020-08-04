«Собственники были в тихом бешенстве». Как прошло открытие торговых центров? Опрос DK.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим указом разрешил открыться в регионе всем торговым центрам с 1 августа. Сделал он это вечером 31 июля традиционным уже способом — на своей странице в Instagram. Управляющие торговых центров Екатеринбурга рассказали DK.RU, что уже не надеялись на то, что им разрешат работать практически в полном режиме.

«Точка кипения была близка»

Алексей Караваев, директор мебельного центра «Гулливер», заместитель полномочного представителя Гильдии управляющих и девелоперов в Свердловской области:

— Решение губернатора стало для нас внезапным. Во-первых, очередного указа мы ожидали в понедельник. Во-вторых, веры, что нас откроют, уже не было: эпидпоказатели по региону не идут на улучшение, поэтому вроде как формальных оснований идти на открытие торговых центров у губернатора не было. Но градус накала страстей и в нашем сообществе УК и владельцев торговых центров, и в сообществе арендаторов был очень высок. Собирались подписи под письмом полномочному представителю президента в УрФО. Точка кипения была близка. Собственники уже были в тихом бешенстве. Видимо, губернатор почувствовал, что лучше рискнуть и обеспечить контроль, чем продолжать мариновать предпринимателей.

О возможности открыться мы узнали вечером 31 июля из инстаграма губернатора. К этому времени 90% арендаторов и так работало — у нас 25 выходов, включая все пожарные и эвакуационные. Мы разгородили территорию «Гулливера» сигнальными лентами на 25 отсеков, и каждый магазин работал с отдельным входом.

Для покупателей это было неудобно: нужно было выходить на улицу, чтобы попасть в другой магазин, заходить со двора. Но возможность хотя бы таким образом принимать покупателей у наших арендаторов была.

На протяжении четырех месяцев карантина я не уставал повторять, что «Гулливер» — самое безопасное с точки зрения эпидемиологии место в Екатеринбурге. Потому что продавцов больше, чем покупателей. У нас в одну смену работает порядка 200 продавцов, и примерно столько же ходит покупателей. В выходной к нам зашло 2 тыс. человек — меньше чем 200 человек в час. Прошедшие выходные по посещаемости практически совпали с первыми выходными августа 2019 г. Люди пошли.

Месяцы карантина мы пережили плохо. В июле получили сборы с арендаторов за техобслуживание, потому что дали им возможность работать с отдельными входами. Но это только покрыло наши расходы. Первые четыре месяца, начиная с августа, будем давать арендаторам 50% скидку от ставки по договору. Потом будет еще три месяца 30% скидки, а там посмотрим.

По отношению к марту 2020 г. у нас пока съехало всего три арендатора из 180. Что будет дальше, не знаю. В августе-сентябре, скорее всего, сработает отложенный спрос. А что будет потом, когда интерес к мебели сильно упадет, сказать не могу. Я прогнозирую, что будет общее сжатие рынка — количество арендаторов мебельных ТЦ сократится в первую очередь за счет крупных сетевых операторов. Оптимизируя свою сеть, они будут закрывать точки с меньшей доходностью.

«Основная составляющая закрыта»

Дмитрий Сарапульцев, директор ТРЦ «Гринвич»:

— Торгово-развлекательные центры открыли, но вся та составляющая, ради которой туда приходят люди, сейчас закрыта. Кино не посмотреть, в ресторан не сходить, ребенка на машинке не покатать, даже скамеек нет. У нас 18 заведений общепита, сейчас они готовятся к открытию, чтобы работать навынос, но организовать этот процесс — тоже дело небыстрое.

Решение губернатора стало для нас долгожданным. 90% арендаторов открылись 1 августа. Некоторые не открылись, но по разным причинам — к примеру, предприниматель уже не надеялся, что будет открытие, и улетел в отпуск. Кому-то мы помогли с дезинфицирующими средствам, так как у нас есть запас. Мы своих арендаторов не бросаем. Я мог бы оценивать время, когда действовали ограничения, если бы это было мое решение. Наверное, это было необходимо с точки зрения здоровья людей.

У нас 432 арендатора, было время, когда работала только «Гипербола», затем, когда постепенно разрешали открываться торговле, у нас работало около 14 арендаторов.

До 1 августа открыться смогли те, у кого позволял ОКВЭД — в ассортименте таких магазинов есть товары первой необходимости. Это не только те, кто смог быстро сориентироваться, но и захотел это сделать. К примеру, международные бренды могли открыться, но не пошли на такой шаг принципиально.

У крупного ритейла все хорошо, я больше переживаю за мелкий бизнес. Хотя у нас таких немного — мы с улицы арендаторов не берем. Говорим: сначала поработайте, наберитесь опыта, а потом приходите к нам. Обычно у наших арендаторов есть несколько сетевых магазинов. Тех, кто закрыл за время действия ограничений магазины в «Гринвиче», я могу пересчитать по пальцам одной руки.

Развлечений, ради которых люди в основном и шли в ТРЦ, сейчас нет, но торговля чувствует себя неплохо.

«Находились в полной готовности»

Айше Агекян, управляющая «МЕГА-Екатеринбург»:

— Все операционные вопросы в «МЕГА-Екатеринбург» организованы таким образом, что мы готовы были восстановить нормальную работу в кратчайшие сроки — службы клининга, охраны и технические службы были в полной готовности.

В МЕГЕ была размещена вся необходимая информация — о необходимости соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, о максимальном количестве посетителей единовременно и т.п. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на каждом входе в ТЦ были установлены рециркуляторы воздуха, а также вендинговые автоматы со средствами индивидуальной защиты.

Большая часть арендаторов (93%) оперативно подготовилась к открытию: ведение журналов с замерами температуры бесконтактным методом, наличие запасов средств индивидуальной защиты минимум на пять дней, коммуникации о соблюдении дистанции и антисептики во всех магазинах. Закрытыми оставались либо магазины, деятельность которых пока не разрешена постановлениями правительства, либо арендаторы, которым потребовалось больше времени на подготовку к открытию.

В первые выходные после открытия трафик составил порядка 63% от показателей прошлого года. «МЕГА-Екатеринбург» не взимала арендную плату и сервисный сбор с тех арендаторов, которые закрылись по требованиям органов власти в период пандемии. Все наши арендаторы продолжают работать с нами.

Сейчас еще рано оценивать последствия для бизнеса — для этого нужно вернуться к нормальному режиму работы.

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DK.RU сообщал, что своим указом губернатор Евгений Куйвашев ограничил работу всех ТРЦ в регионе еще 27 марта. Затем режим для торговли несколько раз смягчался: сначала разрешили работать объектам до 400 кв. м с отдельным входом, затем торговым точкам площадью 800 кв. м. Представители бизнес-сообщества неоднократно обращались к региональным властям с просьбой разрешить работу торговых площадок, однако каждый раз получали отказ из-за сложной эпидобстановке в регионе. С июля в некоторых ТРЦ снова начали работу закрытые на время пандемии магазины, объясняя это тем, что в их ассортименте есть товары первой необходимости.

При этом во всех работающих торговых объектах должны соблюдаться установленные Роспотребнадзором противоэпидемические требования. Региональное управление санитарного ведомства уже призвало жителей региона посещать ТЦ «только в случае крайней необходимости» и строго соблюдать рекомендации: носить маску и держать дистанцию минимум 1,5 м, обрабатывать руки антисептиком, использовать бесконтактную оплату покупок.

А вице-губернатор региона Павел Креков заявил, что в случае нарушений санитарных требований ответственность понесут торговые центры. «Как открыли, так и закроем», — сказал вице-губернатор. За соблюдением правил Роспотребнадзора будут следить специальные группы.