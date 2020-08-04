Безопасно и прибыльно. Страны, в которые не страшно вкладывать деньги в 2020 году

В каких странах выгоднее всего вкладывать деньги с точки зрения риска и доходности? Разбирался в вопросе, исследуя показатели риска индексов акций крупнейших экономик мира, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. DK.RU выбрал главное из колонки эксперта.

— Фондовые инструменты крупнейших экономик по-разному проявляют чувствительность к тем или иным факторам их ценообразования. Ряд стран демонстрируют большую устойчивость цен национальных активов к факторам внешней среды, акцентируя внимание участников рынка на внутренних условиях инвестиций. Напротив, фондовые площадки других государств способны проявлять повышенную отзывчивость к общемировым трендам, усугубляя ситуацию и внутристрановыми особенностями.

Вообще говоря, привлекательность фондового рынка страны подразумевает оценку его потенциала, или доходности вложений, и присущих инвестиционному процессу рисков. Если получение прибыли носит вероятностный характер, а доходность прошлых периодов не гарантирует достижения положительного результата в будущем, то, исследуя статистические зависимости движения цен фондовых инструментов на больших исторических массивах данных, можно с высокой степенью достоверности определить рискованность инвестиций и допустимые масштабы убытков.

Базой исследования выбраны биржевые индексы стран из группы 20 ведущих экономик мира. На долю стран G-20 приходится порядка 80% глобального ВВП и примерно столько же от общей капитализации всех фондовых рынков мира, взлетевшей к началу 2020 года выше $85 трлн.

Эталонным показателем или бенчмарком для сравнения страновых фондовых индексов выступил глобальный индекс MSCI All Country World Index (ACWI), отражающий динамику 23 развитых и 26 развивающихся рынков акций.

Временной интервал оценки — 5 лет, с июля 2015 года и по настоящее время на основе недельных значений индексов.

Из всех стран G-20 относительно низкой восприимчивостью к глобальным тенденциям характеризуются индексы Саудовской Аравии, Китая, России, Индонезии, Австралии и Турции. При этом масштаб экономики не оказывает влияние на чувствительность рынка акций: бета коэффициента второй по величине ВВП страны, Китая, в 2 раза ниже показателя США и Японии.

В силу своего масштаба по-прежнему очень высокая прямая сила связи наблюдается у рынка акций США, который по сути также может выступать бенчмарком для большинства стран.

К рынкам с наименьшей волатильностью можно отнести Канаду, Австралию, Мексику, Индонезию, Великобританию, Южную Корею, Индию и Россию.

Наименьшую волатильность за последний год проявили индексы Китая и России. Несмотря на почти сопоставимые значения параметров риска Австралии, Мексики, Индонезии и Саудовской Аравии, доходность фондовых рынков этих стран до сих пор находится на отрицательной территории.

Наибольшую доходность за исследуемый период показали рынки Аргентины, Бразилии и России. Относительный показатель инвестиционной привлекательности, рассчитываемый на основе соотнесения риска инвестиций и исторического результата от вложений средств, выводит в лидирующую группы следующие рынки стран: Россия (0,66), Бразилия (0,69), США (0,82).

Относительно неплохими позициями обладают рынки акций Турции (1,04) и Индии (1,09).

Выводы

Относительно низкая амплитуда колебаний индексов характерна для Китая, России, Мексики, Саудовской Аравии, Индонезии и Австралии — единственного представителя группы развитых рынков, относящегося к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

По совокупности риск-параметров наибольшей инвестиционной привлекательностью в долгосрочной перспективе обладают рынки акций России, Бразилии и Китая. Все они относятся к развивающимся экономикам, а по критерию риск/доходности способны «конкурировать за капитал» с ведущими биржевыми площадками мира, в том числе и США. В краткосрочном периоде ряд стран группы BRICS также демонстрируют пониженные риски инвестиций.