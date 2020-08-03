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Против экс-главы «ВСМПО-Ависма» возбуждено уголовное дело

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Против экс-главы «ВСМПО-Ависма» возбуждено уголовное дело
Автор фото: Донат Сорокин. Иллюстрация: ТАСС

«Случаи многократного завышения цен». Михаила Воеводина, который был генеральным директором титанового гиганта почти 11 лет, обвиняют в мошенничестве.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Против бывшего генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в которую входит «ВСМПО-Ависма»: 

Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов.

Как пишет издание, ранее о возбуждении 31 июля уголовного дела МВД Свердловской области против Михаила Воеводина по инициативе акционеров «ВСМПО-Ависмы» сообщал Telegram-канал «Давыдов индекс». Отмечалось, что экс-руководителя титанового гиганта обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Расследуются случаи многократного завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов. По предварительным данным, сумма хищений сопоставима с зарплатой всех сотрудников «ВСМПО-Ависма» за полтора года, — сообщал Telegram-канал.

Михаил Воеводин возглавлял титановый завод с 2009 г. Решение о смене топ-менеджера совет директоров принял 6 мая 2020 г. Временно исполняющим обязанности гендиректора «ВСМПО-Ависма» был назначен Максим Кузюк. Однако после его заявления о возможной приостановке предприятия из-за нехватки заказов, совет директоров подыскал другую кандидатуру. Генеральным директором «ВСМПО-Ависма» назначили Сергея Степанова, который до этого занимал должность вице-президента горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ. Приказ о вступлении Степанова в должность подписали 2 июля. Отметим, Степанов стал вторым за несколько месяцев новым гендиректором корпорации.

Автор: Анна Хлебникова
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