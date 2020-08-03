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В Свердловской области вновь продлен режим ограничений

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В Свердловской области вновь продлен режим ограничений
Автор фото: Анастасия Фортуна. Иллюстрация: DK.RU

Губернатор Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса до 10 августа. Накануне в регионе разрешили открыться торгово-развлекательным центрам.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Режим ограничений в Свердловской области продлен еще на неделю — до 10 августа. Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев традиционно проинформировал жителей со своей страницы в Instagram.

В России постепенно снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Свердловская область — не исключение. Многие организации уже работают, недавно были открыты торговые центры, и мы готовимся к дальнейшему ослаблению режима. При этом важно понимать, что пожилые люди старше 65 лет — по-прежнему в группе риска. Им важно поберечься. Поэтому сегодня я подписал указ о продлении режима самоизоляции для них до 10 августа. Для сфер бизнеса, которые пока не возобновили свою работу, также продолжают действовать ограничения, — написал Евгений Куйвашев.

По данным регионального оперштаба, на 3 августа в Свердловской области зарегистрировано 196 новых случаев COVID-19, из них 89 случаев зафиксировано в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 21 179, напоминает JustMedia.ru. Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19 (общее число случаев — 285).

Состояние 125 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 63 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 554. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 107 человек. Общее число выписанных достигло 17941.

Автор: Анна Хлебникова
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