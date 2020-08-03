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Марат Гельман готовит культурную революцию в Екатеринбурге

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Экспозиция музея PERMM в 2014 г.
Экспозиция музея PERMM в 2014 г. . Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Галерист, которому не удалось совершить культурную революцию в Перми из-за разногласий с властями, может совершить ее в Екатеринбурге при поддержке бизнеса.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Екатеринбургский Синара Центр ведет переговоры с создателем пермского музея современного искусства PERMM Маратом Гельманом. В 2013 г. галерист не договорился c пермскими властями, которые обвинили его в непатриотичности, и в 2015 г. переехал в Черногорию. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на Telegram-канал «Солены уши».

Галерист Марат Гельман заходит с той же фишкой, которую обкатывал в Пермском крае, в Свердловскую область. Даже названий новых не будет — как и в Перми, у соседей откроют Центр современного искусства. Финансировать выставку (сейчас идет отбор и покупка порядка 800 работ) будет председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский, — отмечалось в сообщении.

Сам Марат Гельман сообщил ЕАН, что он «просто сотрудничает с Пумпянским». Директор Sinara Art Gallery Анна Пьянкова отметила, что процесс находится на стадии переговоров.

﻿﻿﻿Мы готовим информацию, 100%, что мы ее доведем до общественности. До момента, пока договоренности не достигнуты, нет смысла объявлять о том, что до конца не доведено. Мы формируем повестку, собираем пресс-конференцию, все будет объявлено. Это будет скоро. К осени успеем точно, — сказала ЕАН директор Синара Центра Елена Теребенина.

Издание напоминает, что минкульт объявил о расторжении трудового договора с Маратом Гельманом как директором музея PERMM после скандальной выставки художника Василия Слонова Welcome! Sochi-2014. Она прошла в Перми накануне Олимпиады и была запрещена местными властями, которые назвали работы непатриотичными.

Автор: Анна Хлебникова
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