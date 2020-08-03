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Скончался экс-глава Банка России на Урале Сергей Сорвин

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Скончался экс-глава Банка России на Урале Сергей Сорвин
Иллюстрация: Архив DK.RU

Известный банкир более 25 лет руководил управлением Банка России по Свердловской области и пользовался непререкаемым авторитетом профессионального сообщества.

#УТРАТА#НОВОСТИ

Скончался известный банкир Сергей Сорвин. С 1987 по 2013 гг. он руководил Свердловским областным управлением Госбанка СССР, преобразованным в 1991 г. в Главное управление Банка России по Свердловской области. Когда Сергей Сорвин уходил в отставку, видные уральские финансисты характеризовали его как профессионала высочайшего уровня, который сделал региональную банковскую систему одной из крупнейших и самых успешных в стране.

В 2020 г. г-н Сорвин стал одним из участников проекта ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019. Это список самых влиятельных персон Свердловской области прошедшего 25-летия по версии бизнес-сообщества региона, составленный «Деловым кварталом».

Сергей Сорвин родился 6 апреля 1948 г. в Сургуте Тюменской области. Банковскую карьеру начал в 1970 г. в отделении Госбанка в поселке Восточный. С 1987 г. работал в Свердловской области. Г-н Сорвин всегда был известен как крайне непубличный управленец, однако в 2000 г. DK.RU удалось взять у него интервью.

Коллеги помнят Сергея Васильевича как порядочного, отзывчивого человека и талантливого, эффективного руководителя, всю свою трудовую деятельность посвятившего банковскому делу и внесшему значительный вклад в развитие банковского сектора России, — сказал президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

Редакция DK.RU выражает соболезнования родным и близким Сергея Сорвина.

Автор: Анна Хлебникова
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