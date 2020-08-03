«В деньгах не проиграете». Зачем идти в российскую компанию после сокращения в иностранной

Алена Владимирская, создатель «Антирабства», в своем блоге на Facebook пишет:

— О пользе российского — пост для тех, кто работал, работает или хочет работать в иностранных компаниях.

Вы ходите с таким вопросом ко мне на консалт уже полтора года. Но в последние недели особенно активно — люди, работавшие в российских филиалах иностранных компаний. Чаще всего ваша история однотипна и очень понятна: в филиале в последний год были большие сокращения, вы под них попали, вам выдали щедрые отступные — от 4 до 8 окладов (тут от компании зависело, самыми скупыми оказались французы, самыми щедрыми американцы и немцы) — и вы неспешно стали искать работу.

Вышли на рынок и обнаружили, что для вас с работой туго. Потому что вы хотите работать в таких же иностранных компаниях. А там вакансий нет.

Начну с печальной новости: их в ближайшее время и не будет. Причина проста и к вам отношения не имеет. Из-за кризиса, курса евро или доллара, санкций к западным компаниям на территории России, «иностранцы» списали Россию как перспективную территорию. А раз такого роста уже не будет, нечего и вкладываться в развитие филиала. Пусть работает, территорию держим, но пока не развиваем.

Отсюда и отношение к персоналу — новых выводим по минимуму, где можем, там сокращаем и оптимизируем ФОТ, в перспективу людей не смотрим.

Есть и еще одна этическая сторона — западные компании считают, что лучше развивать внутренних сотрудников. Поэтому на немногочисленные открывающиеся позиции прежде всего смотрят внутренний резерв (так лучше для мотивации сотрудников), а уж если никого нет (а такое бывает крайне редко), берут снаружи.

То есть, в сухом остатке, шанс попасть сейчас в западную компанию у любого из вас сейчас не выше 10-15%.

Услышав это вы грустите, но практически всегда говорите следующее: «Значит, буду ждать и искать. Запасы денег пока есть. В российскую компанию не пойду ни за что — там бардак и ужас».

Ну что я скажу — взрослый человек сам делает выбор на любом отрезке своей жизни и сам за него отвечает. Но, на мой взгляд, вы не правы. И как когда-то пел Игорь Николаев, у меня на это пять причин (на самом деле три).

Первая причина — это вы. Чем дольше вы не работаете (а дольше начинается с полугода), тем ниже ваша капитализация. Тем менее вы конкурентны среди толп соискателей. Потому что покупают вас за опыт и связи. И все понимают, что в России опыт и связи «протухают» в течение года.

Вторая причина — это Россия. Скорость изменений в нашей стране такова, что через год все в стране одновременно изменилось и не изменилось ничего. Ваш опыт относится к первой части — изменилось все. Связи, партнеры, принципы бизнеса, товары. Год не работать в России для миддл и топ специалиста — это довольно критично, вам придется очень доказывать, что вы по-прежнему актуальны.

Третья причина — рост. Российские компании не структурные. Бардачные. Сложные (хотя они себя считают структурными, простроенными и прозрачными, но это не так). Но все эти минусы обеспечивают огромный плюс — скорость карьерного роста. Та должность, которой вы можете в иностранной компании добиваться годами бесконечных ассементов и презентаций, в российской компании может свалиться (причем именно свалиться) на вас через три месяца после прихода. Правда и уволить вас могут так же стремительно и без всяких соцпакетов и подобающих западной компании процедур.

Я понимаю, почему вы боитесь российских компаний, и сейчас эти страхи подогрею:

1. Непрозрачность процессов. Она не только не ушла (хотя компании думают иначе), но в пандемию в связи с удаленкой еще и усилилась. Риск от этого огромный — утонуть в бюрократии и непонятных согласования и, ничего не сделав, вылететь через полгода.

2. Непрозрачность карьерного роста. Понятно, что от непрозрачности процессов это прямое следствие. И тут чрезвычайно важна роль личных построений в компании: с кем ты дружишь, кому помог, кто враг твоего начальника. Чаще всего в западной компании этого много меньше, потому что у тебя двойное подчинение — российскому руководителю и международному. Роль лички это критически снижает.

3. Непрозрачность вознаграждения. Сколько в российских компаниях грейдов ни рисуй, сколько ассементов ни проводи, сколько KPI ни прописывай, при начислении премии всегда все заканчивается мыслью твоего руководителя: «Ну не нравится мне этот чувак».

4. Неэтичность переходов и увольнений. «Встал, пошел с тремя окладами», «У нас нет права на ошибку», «Результаты трактует руководитель, а не вы» — все это цветет полным ходом.

Что бы вам ни говорили на собеседовании, никуда это из российских компаний не ушло, а в пандемию еще и усилилось. И часто наложенные сверху грейды, ассементы, другие замещенные процессы из лучших мировых практик создают абсолютный хаос.

Но, несмотря на это, все-таки идти в российскую компанию и работать я вам очень рекомендую:

— Потому что другой работы просто нет.

— Потому что скорость карьерного роста несравнимо выше и вы здесь за год перепрыгните тот карьерный потолок, в который бы в своем филиале бились лет пять и не факт, что пробили бы.

— Потому что ваша капитализация дико упадет, если больше года без работы, а растят ее новые проекты и связи.

И тут важное: когда-нибудь западные компании снова почувствуют в России точку силы. И нанимать они будут как раз таких как вы: у кого заложен прошлым опытом фундамент западного ведения бизнеса + кто за эти годы получил большое количество новых связей и опыта в российской компании — а не тех, кто ждал их не работая как Ассоль на бережку.

Но о важном. Просто запомните. В первый год работы в российской компании вас будет адски колбасить. Несколько раз вы сами захотите уволиться, разик захотят уволить вас. Адаптация к новым правилам ведения бизнеса будет сложной и токсичной. Сможете преодолеть — вырастите. Не сможете — вылетите. Ну и напоследок о приятном. Крупные российские компании не только довели уровень вознаграждения сотрудников до иностранных, но во многих отраслях сделали его выше, чтобы быть привлекательными и переманивать. Поэтому при всех трудностях перехода в деньгах вы, вероятнее всего, не проиграете.