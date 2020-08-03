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В России выявили меньше 5,4 тыс. случаев коронавируса. Всего — более 850 тыс.

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В России выявили меньше 5,4 тыс. случаев коронавируса. Всего — более 850 тыс.
Автор фото: Pete Linforth. Иллюстрация: Pixabay.com

Число обнаруженных случаев Covid-19 в стране сократилось до минимума с конца апреля. Всего умерло 14,2 тыс. человек, а полностью выздоровели 653 593 заболевших.

#НОВОСТИ

5 394 новых случая коронавируса выявлено в России за последние сутки, 79 человек умерли, 3 420 полностью выздоровели, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Всего зафиксировано 856 264 заболевших, 14 207 летальных исходов, выздоровели 653 593 человека.

На Москву пришлось 693 новых случая, Свердловскую область — 196, Ханты-Мансийский автономный округ — 172, Московскую область и Санкт-Петербург — по 160. В Иркутской области 140 заболевших, Нижегородской области — 139, Мурманской — 133, Ростовской — 130. Более 100 случаев зарегистрировано также в Красноярском, Краснодарском, Ставропольком, Алтайском и Хабаровском краях, Ямало-Ненецком АО, Омской, Ульяновской, Оренбургской, Челябинской и Новосибирской областях.

Накануне гениректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил о планах начать  производство вакцины от коронавируса уже в ноябре 2020 г.
Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию, — сказал он в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС).
Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 18 млн случаев коронавируса. В США — 4,66 млн заболевших и 154 860 умерших, Бразилии — 2,73 млн случаев и 94 104 смертей, на третьем месте по заболеваемости Индия — 1,8 млн случаев и 38 135 умерших.
Автор: Андрей Пермяков
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