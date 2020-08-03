В банке или под матрасом? Куда вложить деньги так, чтобы они не пропали

В России мало кто откладывает деньги. А те, кто это делает, чаще всего или хранят заначки дома или пользуются банковскими вкладами. Заначка будет постепенно уменьшаться из-за инфляции, вклады год от года становятся менее привлекательными, так как банки снижают ставки. Слово «инвестиции» же пугает многих, но почему? Связанные с таким вкладом денег заблуждения описал «Тинькофф Журнал».

Заблуждение №1. Инвестиции — это обман

Чаще всего люди жалуются на форекс-брокеров, которые обещают доходность до 500% в неделю, а это чушь.

Инвестиции на бирже — это не трейдинг, не пирамида и не спекуляции.

Фондовая биржа — это магазин ценных бумаг. Компании завозят на биржу акции — как бы кусочки компании. Биржа их продает. Покупая акцию «Яндекса», вы не просто покупаете цифры на экране, а становитесь совладельцем «Яндекса».

Лишиться всех денег одномоментно невозможно: для этого условному «Яндексу» пришлось бы исчезнуть с лица земли. Даже если Центробанк забирает у вашего брокера лицензию, вы можете договориться с другим брокером и перевести активы к нему. Ваши акции останутся с вами.

Заблуждение №2. Инвестиции — это лотерея

Если вы подбросите монетку пять раз и все пять раз выпадет решка, значит ли это, что вероятность орла на шестой раз будет выше? Кажется, что да, но на самом деле вероятность так и останется 1/2. Предыдущий опыт не помогает прогнозировать результат. Так же как в казино и лотерее. Но с экономическими показателями компаний все по-другому.

Инвесторы рассчитывают на успехи компаний исходя из отчетов, которые те публикуют. Из этих документов видно, когда растет прибыль, как она влияет на дивиденды и на цену акции.

Ценные бумаги легко переживут кризис, если выбрать надежный инструмент. Выбор инструмента и рисков зависит от вас, поэтому биржа — это не лотерея.

Заблуждение №3. Для инвестиций нужно много денег

Чем больше денег вы вкладываете, тем ощутимее прибыль, но начать можно и с совсем небольших цифр. Счет можно открыть бесплатно у любого брокера, для покупки первой акции или облигации достаточно 1000 рублей.

Заблуждение №4. Инвестиции — это сложно

Инвестировать на бирже сложнее, чем просто открыть вклад в банке, но проще, чем многие думают. Это под силу каждому, специальное образование не требуется.