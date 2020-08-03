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Вторичное жилье в России дешевеет: новостройки становятся дороже готовых квартир

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Вторичное жилье в России дешевеет: новостройки становятся дороже готовых квартир
Автор фото: Manfred Antranias Zimmer. Иллюстрация: Pixabay.com

Почти половина собственников за год снизили цены на свои квартиры — тогда как жилье на первичном рынке дорожает и зачастую обгоняет по цене объекты на вторичном рынке. Почему это происходит?

#НОВОСТИ

С начала 2020 г. 48% собственников квартир на вторичном рынке снизили цены на свои объекты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ЦИАН. В крупнейших городах России по итогам июля готовые квартиры подешевели на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 94,2 тыс. руб. 38% владельцев недвижимости готовы снизить цену на сумму до 500 тыс. руб., 6% — на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб., 3% — в пределах 2 млн руб. Напротив, 38,9% не готовы давать дисконт, а 10,7% продавцов и вовсе увеличили цены до 500 тыс. руб. 

Цены на готовое жилье падают на фоне подорожания новостроек: за год 1 кв. м строящегося жилья в городах-миллионниках подорожал на 8,1%, до 76,5 тыс. руб., подсчитали в ЦИАН. В половине крупнейших городов первичное жилье стоит дороже вторичного, тогда как традиционно готовые квартиры стоят дороже, указывает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов

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Основная причина роста цен на первичном рынке жилья — переход от долевого финансирования строительства жилья к проектному (эскроу-счетам), а также увеличение себестоимости из-за падения рубля, считают в «Инком-Недвижимости». Такая ситуация будет способствовать перетоку части потенциальных клиентов с первичного рынка на вторичный, считает Алексей Попов. Способствовать этому будет и снижение доходов граждан: меньше людей смогут купить квартиру в строящемся доме и снимать жилье, дожидаясь окончания строительства. 

Сейчас многие покупатели предпочитают покупать жилье в новостройках из-за программы субсидирования ипотечных ставок до 6,5%, говорит директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. После ее завершения в ноябре может активизироваться процесс перехода клиентов на вторичный рынок, считает он. В то же время, если вырастут цены на готовые квартиры, то и подорожание новостроек будет более существенным, полагает эксперт.

Автор: Андрей Пермяков
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