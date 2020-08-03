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Рыболовы в России зарабатывают больше экономистов. РЕЙТИНГ отраслей по заработной плате

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Рыболовы в России зарабатывают больше экономистов. РЕЙТИНГ отраслей по заработной плате
Иллюстрация: pixabay.com

Получают больше 100 тысяч рублей в месяц только 7,2% работников России. При этом зарплаты ниже 15 тысяч рублей — почти у 10% трудящихся. В каких отраслях платят лучше всего?

#НОВОСТИ

«РИА Новости» публикует рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году. Самые высокооплачиваемые должности в России — у рыболовов и рыбоводов. Почти треть занятых в этих отраслях сотрудников получают более 100 тысяч рублей в месяц. При этом тех, кто получает меньше 15 тысяч рублей, в отрасли 5,9%, средняя по отрасли зарплата — 63,6 тысяч рублей.

На второй строчке рейтинга финансовая сфера, где больше 100 тысяч рублей платят 27,3% работников, меньше 15 тысяч зарабатывают 1,2%. В среднем же зарплата составляет 61,5 тысяч рублей.

Третье место у добычи полезных ископаемых: 24,1% работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей, меньше 15 тысяч зарабатывают меньше 1% работников отрасли. В среднем же зарплата составляет 64,8 тысяч рублей.

Также в первую десятку входят профессиональная и техническая деятельность; IT, связь и массовые коммуникации; научные исследования и разработки; строительство; химия, фармацевтика и нефтепереработка; промышленный ремонт и монтаж машин и оборудования; торговля.

Наихудший результат показали сельское хозяйство и легкая промышленность — здесь только 1,2% работающих могут похвастаться солидными зарплатами, а средняя зарплата составляет 24,6 и 20,5 тысяч рублей.

В среднем по экономике зарплату выше 100 тысяч рублей получают только 7,2% работников, у 9,9% она ниже 15 тысяч рублей в месяц, средняя зарплата составляет 34,6 тысяч рублей.

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