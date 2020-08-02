Когда начнется вакцинация от Covid, конфликт десантников и Росгвардии. Главное 2 августа
Бывшие десантники устроили драку с силовиками в московском парке. Минздрав собирается начать массовую вакцинацию от коронавируса уже в октябре. Что произошло в выходные.
Бывшие десантники и сотрудники правоохранительных органов подрались во время празднования Дня ВДВ в парке Горького в Москве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Четыре человека задержаны в результате драки бывших десантников с сотрудниками ОМОН в парке Горького. Один правоохранитель получил легкие травмы, ему оказана помощь на месте, — сказал собеседник агентства.
По его словам, конфликт произошел после того, как сотрудники Росгвардии попросили бывших десантников вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим.
Минздрав намерен начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью
Министерство здравоохранения России намерено начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в октябре. Как пишет ТАСС, об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мы планируем, что уже более широкая [вакцинация], все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь, — сказал он.
Вакцинация будет бесплатной, добавил он. Лекарство разработано в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.