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Когда начнется вакцинация от Covid, конфликт десантников и Росгвардии. Главное 2 августа

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Когда начнется вакцинация от Covid, конфликт десантников и Росгвардии. Главное 2 августа
Иллюстрация: Скриншот видео на YouTube Invicta Market

Бывшие десантники устроили драку с силовиками в московском парке. Минздрав собирается начать массовую вакцинацию от коронавируса уже в октябре. Что произошло в выходные.

#НОВОСТИ

Бывшие десантники и сотрудники правоохранительных органов подрались во время празднования Дня ВДВ в парке Горького в Москве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. 

Четыре человека задержаны в результате драки бывших десантников с сотрудниками ОМОН в парке Горького. Один правоохранитель получил легкие травмы, ему оказана помощь на месте, — сказал собеседник агентства.

По его словам, конфликт произошел после того, как сотрудники Росгвардии попросили бывших десантников вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим.

Минздрав намерен начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью

Министерство здравоохранения России намерено начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в октябре. Как пишет ТАСС, об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мы планируем, что уже более широкая [вакцинация], все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь, — сказал он.

Вакцинация будет бесплатной, добавил он. Лекарство разработано в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

 
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