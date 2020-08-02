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Покупают все меньше, на первом месте — LADA. Падение на рынке б/у автомобилей

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LADA 2114
LADA 2114. Иллюстрация: wikipedia.org

Продажи подержанных автомобилей в России значительно сократились в сравнении с 2019 годом. Популярнейшей б/у моделью уже не в первый раз стала LADA 2114, но есть интерес и к Toyota.

#НОВОСТИ

В июне 2020 года россияне стали обладателями почти 420 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,3% меньше, чем в июне 2019 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». По итогам первого полугодия 2020 года рынок демонстрирует еще большее падение: минус 12,9%, всего было приобретено примерно 2,2 млн подержанных машин.

Самым популярным автомобилем вторичного рынка в России остается LADA, на ее долю по итогам шести месяцев 2020 года пришлось 24% от общего объема. В количественном выражении это эквивалентно 522,5 тыс. перепроданных экземпляров, что на 16,7% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Затем в рейтинге самых продаваемых марок б\у следуют Toyota и Nissan, рыночные показатели которых в 1 полугодии составили 251,1 тыс. и 126,4 тыс. единиц. Падение этих брендов в сравнении с прошлым годом — минус 9,8% и 11,2%.

Также в пятерку вошли Hyundai (116,6 тыс. шт., минус 9,6%) и KIA (112,5 тыс. шт., минус 5,5%).

Самая популярная подержанная модель в России — LADA 2114 («Самара-2»).С января по июнь 2020 года россияне приобрели 52,7 тыс. таких хэтчбеков с пробегом, это на 18,6% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

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