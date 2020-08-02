Глава ВОЗ: «Последствия пандемии будут ощущаться еще десятилетия»

Тедрос Аданом Гебрейесус с доводами коллег согласился и продлил режим международного ЧС еще на три месяца. Глава ВОЗ отметил, что нынешняя пандемия — это кризис, «который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий». По его словам, предстоит решить еще множество вопросов. Он также отметил, что исследования иммунитета, имеющиеся у ВОЗ, говорят о восприимчивости большинства человеческих организмов к CJVID-19, передает ТАСС.

Комитет рекомендовал ВОЗ «продолжать координировать и мобилизовывать» глобальные и региональные организации на борьбу с пандемией, оказывать поддержку странам в противодействии распространению коронавируса и содействовать ускорению научных исследований для выяснения животного источника и потенциального природного резервуара коронавируса.

Надо отметить, что борьба с пандемией в России ведется достаточно активно. Сразу несколько десятков лабораторий разрабатывают лекарство от коронавируса. Однако эффективными в борьбе с вирусом оказываются далеко не все. Пока наиболее успешными считаются вакцины научного центра «Вектор» и центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава.

Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов накануне заявил, что производство вакцины начнется в ноябре этого года. К началу 2021 можно будет говорить о массовой вакцинации населения, передает РБК.