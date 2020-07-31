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Биткоины в законе, но платить ими зарплату нельзя. Путин подписал закон о криптовалюте

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Биткоины в законе, но платить ими зарплату нельзя. Путин подписал закон о криптовалюте
Иллюстрация: pixabay.com

С 2021 года в России вступит в силу закон о цифровых финансовых активах. Их можно будет покупать и продавать, передавать в залог, но ни в коем случае не использовать как средство платежа.

#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Сделки с ними будут законны в стране с 2021 года, при этом ЦФА в законе четко отделены от цифровой валюты, которая остается запрещенным средством платежа в России, сообщает «Коммерсантъ».

В законе сказано, что под цифровыми финансовыми активами понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Они могут быть объектом сделок купли-продажи, их можно обменивать, передавать в залог, но использовать как средство платежа запрещено.

К цифровой валюте относится совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые при этом не являются средством платежа в России.

Законом вводится запрет на распространение информации о продаже или покупке цифровой валюты в качестве оплаты за товары, работы, услуги.

Закон о ЦФА Госдума приняла 22 июля, в силу он вступит с 1 января 2021 года.

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