Творческое поколение Z выбирает карьеру врача или депутата. Что происходит?

На рынок труда выходит поколение Z. Они, как и их родители, бабушки и дедушки, имеют свои карьерные предпочтения, пишет РБК. Кем же хотят работать зумеры?

— Во-первых, «зеды» не представляют своей жизни без интернета — хотя бы потому, что другой жизни они попросту не знают. Это вовсе не означает, что все поголовно подростки сегодня хотят найти работу в IT-сфере и получить соответствующее образование. Однако им кажется более естественным и привычным вести коммуникацию с коллегами и начальством не по телефону, а посредством корпоративных мессенджеров.

— Во-вторых, хобби для поколения Z не менее важно, чем профессиональный рост и образование. Поэтому зумеры вряд ли отдадут предпочтение работе, на которой нужно будет засиживаться допоздна, а по выходным вести долгие беседы с боссом, обсуждая новые проекты.

— В-третьих, все та же распространенность гаджетов и интернет-технологий делает «зедов» более способными к многозадачности. Сегодня они держат открытыми десятки вкладок в браузере, а завтра будут готовы взять на себя сразу несколько рабочих задач.

— В-четвертых, по мнению составителей «Атласа профессий», у поколения Z нет убеждения, будто они слишком молоды, чтобы менять мир. Наоборот, они не готовы ждать долгие годы, набираться опыта, завоевывать авторитет. Им хочется строить будущее здесь и сейчас.

Согласно опросу, проведенному аналитической компанией YouGov в 2019 году, 44%, то есть почти половина, людей в возрасте от 17 до 25 лет сделают выбор в пользу того, чтобы не работать вовсе, чем просиживать дни напролет на работе, которая им не нравится. Вполне вероятно, что эта позиция в итоге разобьется о суровую правду жизни.

В целом ориентиры таковы: для зумера важно, чтобы работа была интересной, социально значимой и позволяющей соблюдать баланс между карьерой и личной жизнью. Профессий, соответствующих этому описанию хотя бы частично, не так уж и мало.

Предприниматель

Предприниматель в интерпретации поколения Z — это человек, который имеет свободу создать IT-стартап, открыть магазин веганских сладостей или просто зарабатывать на монетизации собственного бьюти-блога.

Медработник

В то время как американские старшеклассники, думая о работе мечты, выбирают между профессиональным спортом, певческой карьерой и хирургией, то российские школьники, согласно исследованию, проведенному порталом Znanija.com и компанией Brainly, явно отдают предпочтение медицинской сфере. Вероятно, здесь мы имеем дело с характерным для зумеров прагматизмом: мода на визажистов и экоблогеров через несколько лет может пройти, а вот болеть человечество будет всегда.

Программист

Пожалуй, самый предсказуемый пункт в списке профессий, востребованных среди представителей поколения Z, — работать в IT-сфере стремится как российская молодежь, так и западная. Социолог, сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Екатерина Павленко говорит, что программист — относительно новое явление на карте профессий, о которых задумываются нынешние тинейджеры. Возможно, дело в том, что истории успеха разработчиков и предпринимателей в области ИТ (Марка Цукерберга, Павла Дурова) оказались на слуху относительно недавно.

Ученый

Интерес к науке начал расти после падения престижа профессии в 90-е годы— причем главным образом к точным и естественным наукам. Возможно, это обусловлено склонностью зумеров выбирать социально значимые профессии: кто может найти лекарство от болезни Альцгеймера или придумать экологичный материал, который заменит пластик, если не ученый?

Госслужащий

Выбор профессии зависит не только от того, к какому поколению относится абитуриент или выпускник вуза, но и от региона, в котором он живет. Логично, что жители мегаполисов мыслят масштабнее, а в сельской местности рабочие профессии будут более востребованы, чем карьера программиста. Так, опрос, который был проведен в социальных сетях группой «Pro Gorod Ярославль», показал, что в этом регионе старшеклассники в основном хотят получить должность в госструктуре или стать депутатом. Американские исследования также показывают, что современные студенты стремятся выработать навыки, которые пригодятся на государственной службе.