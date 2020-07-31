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«Автодор» отменил конкурс на проектирование скоростной трассы Екатеринбург — Казань

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«Автодор» отменил конкурс на проектирование скоростной трассы Екатеринбург — Казань
Иллюстрация: Автодор

Участок трассы должен был стать продолжением скоростной дороги Москва — Казань, достроить его хотели к 2030 г., но теперь сроки сдвигаются.

#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Компания «Автодор-инвест» отменила электронный конкурс на предпроектные работы по строительству скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург. В пояснительной записке на портале госзакупок сказано, что в техническую часть конкурсной документации необходимо внести правки. Торги планировалось провести до 5 августа.

Ранее стало известно, что платную федеральную трассу М-12, которая свяжет Москву и Казань, протянут до Екатеринбурга. Трассу хотели построить к 2030 г., сообщал DK.RU.

Планируемая автомобильная дорога по кратчайшему маршруту соединит динамично развивающуюся агломерацию Казани и крупнейший город Уральского федерального округа — Екатеринбург, обеспечит прямые транспортные связи важнейших административных центров Поволжского федерального округа с восточными регионами страны, в том числе интегрирует в единую сеть скоростных дорог Российской Федерации города-миллионники Казань и Екатеринбург, — говорилось в документации.

Добавим, что участок Москва — Казань планируют сдать к 2024 г. Стартовой точкой строительства трассы станет третий участок подмосковной ЦКАД. Новая скоростная автодорога пройдет мимо Балашихи и Ногинска, через Владимирскую область и далее, севернее Нижнего Новгорода, — до Казани. Объем инвестиций в проект составляет более 20 млрд руб.

Автор: Екатерина Тарханова
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