Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.08
73,42
87,28
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Евгений Куйвашев разрешил открыть все ТРЦ в Свердловской области

1 636
Евгений Куйвашев разрешил открыть все ТРЦ в Свердловской области
Иллюстрация: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Торговые центры смогут возобновить работу с 1 августа. Пока без фуд-кортов, детских комнат, развлекательных организаций и с соблюдением масочного режима.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешит открыться торговым центрам Екатеринбурга и региона. Об этом он сообщил у себя в Instagram:

Санитарные врачи характеризуют эпидситуацию как стабильную. Поэтому сегодня я подпишу указ об открытии торговых центров с 1 августа. Пока без фуд-кортов, детских комнат и развлекательных организации. Конечно, соблюдение санитарных требовании остается обязательным, — написал губернатор.

Напомним, работа ТРЦ была прекращена указом губернатора еще 27 марта. За это время губернатор Евгений Куйвашев уже несколько раз смягчал действующий режим, в том числе разрешил работу торговым точкам площадью 800 кв. м. С июля в некоторых ТРЦ снова начали работу закрытые на время пандемии магазины. К примеру, в ТРЦ «Карнавал» заработали «Спортмастер», «Модис», бутик «Ив Роше», обувной бутик Eletra, магазин «Глория Джинс» и ряд других объектов. Однако большая часть магазинов все еще не работает.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский считает, что Екатеринбург входит в перечень городов, где «риски банкротства и полного закрытия ряда ТЦ являются наиболее высокими»:

В отрасли на территории региона сложилась критическая ситуация. Владельцы торговых центров несут большие эксплуатационные расходы, которые заметно ухудшают финансовое положение, — заявлял он.

До этого о риске банкротств среди ТРЦ говорил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко. По его словам, прямые убытки каждого объекта могут составить 80–100 млн руб. Это приведет к тому, что часть ТРЦ неизбежно приостановит работу либо попадет в дефолт. При этом около 200 арендаторов, из которых 30-40% относится к малому и среднему предпринимательству, разорится.

На 31 июля в Свердловской области зарегистрировано 20 582 случая COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 210 пациентов, сообщал DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Мэрия Екатеринбурга снесет скандальный недострой. И устроит зачистку города от ларьковМэрия Екатеринбурга снесет скандальный недострой. И устроит зачистку города от ларьков
    74 598
  • «Молочный король» Урала запустил новую производственную линию за 2,5 млрд руб.«Молочный король» Урала запустил новую производственную линию за 2,5 млрд руб.
    78 828
  • Власти начинают раздачу бесплатных лекарств. Магазины и школы опасаются усиления карантинаВласти начинают раздачу бесплатных лекарств. Магазины и школы опасаются усиления каран...
    46 671
  • «Прибыли для дестабилизации обстановки». В Минске задержали россиян из ЧВК Вагнера«Прибыли для дестабилизации обстановки». В Минске задержали россиян из ЧВК Вагнера
    23 490
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.