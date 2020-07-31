Евгений Куйвашев разрешил открыть все ТРЦ в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешит открыться торговым центрам Екатеринбурга и региона. Об этом он сообщил у себя в Instagram:

Санитарные врачи характеризуют эпидситуацию как стабильную. Поэтому сегодня я подпишу указ об открытии торговых центров с 1 августа. Пока без фуд-кортов, детских комнат и развлекательных организации. Конечно, соблюдение санитарных требовании остается обязательным, — написал губернатор.

Напомним, работа ТРЦ была прекращена указом губернатора еще 27 марта. За это время губернатор Евгений Куйвашев уже несколько раз смягчал действующий режим, в том числе разрешил работу торговым точкам площадью 800 кв. м. С июля в некоторых ТРЦ снова начали работу закрытые на время пандемии магазины. К примеру, в ТРЦ «Карнавал» заработали «Спортмастер», «Модис», бутик «Ив Роше», обувной бутик Eletra, магазин «Глория Джинс» и ряд других объектов. Однако большая часть магазинов все еще не работает.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский считает, что Екатеринбург входит в перечень городов, где «риски банкротства и полного закрытия ряда ТЦ являются наиболее высокими»:

В отрасли на территории региона сложилась критическая ситуация. Владельцы торговых центров несут большие эксплуатационные расходы, которые заметно ухудшают финансовое положение, — заявлял он.

До этого о риске банкротств среди ТРЦ говорил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко. По его словам, прямые убытки каждого объекта могут составить 80–100 млн руб. Это приведет к тому, что часть ТРЦ неизбежно приостановит работу либо попадет в дефолт. При этом около 200 арендаторов, из которых 30-40% относится к малому и среднему предпринимательству, разорится.

На 31 июля в Свердловской области зарегистрировано 20 582 случая COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 210 пациентов, сообщал DK.RU.