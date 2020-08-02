Новый район на месте Цыганского поселка. Как изменится западная окраина Екатеринбурга

«ЖСК-Перспектива» (структура девелоперской компании «Астра») и архитектурное бюро «Гордеев — Демидов» представили план застройки Цыганского поселка в границах ул. Металлургов — Викулова — Плотников — Краснокамской — Отрадной.

Согласно проекту планировки, который сейчас проходит процедуру общественных обсуждений, на территории 18,69 га будет возведен жилой район с домами переменной этажности — от 9 до 31 этажа. Проект предусматривает строительство 353,7 тыс. кв. метров жилья, объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школы, поликлиники, спортзала, а также 7,9 тыс. кв. метров торговых помещений и парковок более чем на 4 тыс. мест. Самая высотная застройка предполагается ближе к транспортной магистрали, а в глубине квартала плотность будет уменьшена. Дома будут объединены стилобатной частью, где выделят площади для торговых объектов, общепита, офисов и помещений для малого бизнеса.

Проект разделен на три этапа: в рамках первой очереди девелопер построит жилой комплекс на углу ул. Металлургов — Отрадная и ул. Металлургов — Викулова — 112 тыс. кв. метров жилья и 1475 кв. метров торговых площадей. В дальнейшем развитие ждет оставшуюся часть.

Завершить строительство планируется к 2035 г. В новом микрорайоне должны поселиться почти 12 тыс. человек.

Строительство повлечет изменение улично-дорожной сети. Ул. Коперника станет магистральной и будет продлена — планируется, что она вольется в ул. Лоцмановых. А ул. Металлургов получит дублер. Дорожные планы потребуют изъятия земельных участков, которые попадают в зону новой трассировки.

Сейчас земля занята частными постройками, что может создать определенные сложности, как это произошло при застройке другого цыганского поселка — на юго-западе города. Тогда для решения конфликтной ситуации застройщикам пришлось привлекать вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

Общественные обсуждения по этой территории продлятся до 28 августа. Участники обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 31 июля по 14 августа включительно. С проектом можно ознакомиться на сайте мэрии в разделе «Общественные обсуждения».

Планы по реновации частного сектора были анонсированы в 2018 г., сообщал DK.RU. В середине июля 2020 г. глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания земли на соседней территории — в границах ул. Краснокамской — Плотников — Викулова — Коперника. Застраивает эту территорию компания «НКС Девелопмент». Она планирует возвести здесь 129 тыс. кв. м жилья, рассчитанного на проживание 4,3 тыс. человек.