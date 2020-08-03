Дополнительные бюджетные места и гранты: как вузы помогают абитуриентам в период пандемии
В УрФУ запустили масштабную программу поддержки первокурсников. Для поступающих выделены дополнительные бюджетные места. Преуспевающие студенты смогут претендовать на повышенную стипендию.
Приемная комиссия Уральского федерального университета приняла уже более 15 000 заявлений от поступающих. Ежедневно число желающих подать документы в крупнейший вуз Урала растет на 600 –700 человек. На что могут рассчитывать абитуриенты, поступая в УрФУ — в нашем материале.
Дополнительный «бюджет»
В конце июля в УрФУ объявили о выделении дополнительных 116 бюджетных мест сразу по 25 укрупненным группам направлений подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры. Всего в 2020 году университет предлагает 6 496 бюджетных мест по всем уровням и формам обучения.
Распределение мест учитывает востребованность у абитуриентов конкретных направлений и запрос работодателей, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Мы рассчитываем, что такая поддержка поможет принять больше талантливых ребят и совместно с компаниями-партнерами подготовить их к успешной карьере.
Дополнительные бюджетные места доступны для абитуриентов технического, естественно-научного и экономического профилей, а в лидерах — гуманитарные науки и IT-направления.
Гуманитарные программы отличает традиционно высокий конкурс, при этом Уральский гуманитарный институт — самый крупный в УрФУ. Для абитуриентов бакалавриата сразу 19 дополнительных мест выделено по укрупненной группе "Социология и социальная работа", еще семь — по направлениям "История и археология", три места — по группе "Востоковедение и африканистика", одно дополнительное место на языкознании и литературоведении, — подчеркнула директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.
Для подачи заявления достаточно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента и заполнить все необходимые формы. Пакет документов будет сформирован автоматически. Абитуриенту остается лишь распечатать, подписать и отправить в приемную комиссию сканированные копии документов.
Подать документы на бюджет по направлениям бакалавриата и специалитета очной формы обучения можно до 18 августа. Заявления на платные отделения принимаются до 28 августа.
Стипендии талантливым
Университет финансово поддержит и абитуриентов, поступивших в университет с высокими баллами по ЕГЭ или по результатам олимпиад школьников. Первокурсникам положена повышенная стипендия в 10 000 рублей ежемесячно, если по итогам поступления на инженерно-технические направления подготовки они показали результаты ЕГЭ в 265 баллов и выше, а для поступивших на гуманитарные и экономические направления такая сумма баллов должна составить 280 и более. Поддержка доступна как для «бюджетных» студентов, так и для «контрактных», стипендия будет назначена автоматически с первого месяца обучения.
20 000 рублей положены в УрФУ победителям и призерам олимпиад школьников из перечня Минобрнауки России. К таким относится и собственная многопрофильная олимпиада университета «Изумруд», доступная для учащихся 8–11-х классов. Новый сезон олимпиады стартует осенью 2020 года.
30 000 рублей ежемесячно будут получать в УрФУ победители и призеры финального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд Российской Федерации — участники международных олимпиад.
Повышенные стипендии будут действовать с 1 сентября 2020 года по 31 января 2021 года для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения. При этом отличная учеба поможет продлить поддержку и на второй семестр обучения.
Скидки контрактникам
Стоимость обучения для первокурсников УрФУ сохранена на уровне прошлого года, а по ряду популярных направлений подготовки даже снижена. При этом полностью сохраняется в университете и система скидок для контрактников. Если абитуриент успешно проходит вступительные испытания, размер скидки на его дальнейшее обучение может составлять 43% от общей стоимости. Если результаты ЕГЭ уже известны, рассчитать стоимость обучения со скидкой поможет специальный калькулятор в личном кабинете абитуриента.
Возможность заключения договора на контракт открывается в личном кабинете сразу после появления результатов необходимых вступительных испытаний. При этом даже после поступления на контракт абитуриент может продолжить участие в конкурсе на бюджетную основу. Если он пройдет по конкурсу и будет зачислен, университет расторгнет договор и вернет средства, — добавила директор центра нового приема УрФУ Юлия Попова.
В УрФУ напоминают, что всем абитуриентам доступна рассрочка — оплату обучения за год можно разделить на шесть равных платежей.
Гранты для оплаты обучения
В приемной комиссии вуза ожидают традиционно высокий спрос и на контрактные места среди талантливых абитуриентов гуманитарных и экономических специальностей. Часто таким ребятам для поступления на бюджет не хватает всего нескольких баллов. Чтобы поддержать первокурсников, в УрФУ впервые запустили систему грантовой поддержки.
Гранты будут доступны контрактникам института экономики и управления УрФУ и Уральского гуманитарного института УрФУ, подтвердившим успехи высокими баллами по итогам вступительных испытаний. Сумма поддержки поможет покрыть стоимость обучения полностью или частично, свое право на грант необходимо будет подтвердить отличной учебой и активной научной работой, — пояснила Юлия Попова.
Содействие в трудоустройстве
Для активного вовлечения студентов в работу с реальными предприятиями в УрФУ внедрена система индивидуальных образовательных траекторий. Она будет доступна первокурсникам 2020 года по 18 образовательным программам. Для каждого студента будет сформировано персональное расписание с учетом его предпочтений по набору дисциплин, уровню и технологии их освоения. Такие программы отличает большая доля практических курсов, созданных в партнерстве с работодателями.
Мы помогаем студентам окунуться в решение практических задач с помощью проектного обучения. Только за последний год наши студенты реализовали в проектных командах более 1 000 идей, многие из которых созданы для конкретных предприятий-заказчиков, — рассказал директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков.
В ноябре 2020 года университет также организует масштабное карьерное событие для студентов. «Время карьеры» впервые состоится на всероссийском уровне — свои возможности в 30 городах России представят сразу 200 работодателей. Участники смогут пройти экспресс-собеседования, пообщаться с представителями компаний в неформальной обстановке, освоить на воркшопах полезные профессиональные и гибкие навыки.