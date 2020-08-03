Дополнительные бюджетные места и гранты: как вузы помогают абитуриентам в период пандемии

Приемная комиссия Уральского федерального университета приняла уже более 15 000 заявлений от поступающих. Ежедневно число желающих подать документы в крупнейший вуз Урала растет на 600 –700 человек. На что могут рассчитывать абитуриенты, поступая в УрФУ — в нашем материале.

Дополнительный «бюджет»

В конце июля в УрФУ объявили о выделении дополнительных 116 бюджетных мест сразу по 25 укрупненным группам направлений подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры. Всего в 2020 году университет предлагает 6 496 бюджетных мест по всем уровням и формам обучения.

Распределение мест учитывает востребованность у абитуриентов конкретных направлений и запрос работодателей, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Мы рассчитываем, что такая поддержка поможет принять больше талантливых ребят и совместно с компаниями-партнерами подготовить их к успешной карьере.

Дополнительные бюджетные места доступны для абитуриентов технического, естественно-научного и экономического профилей, а в лидерах — гуманитарные науки и IT-направления.

Гуманитарные программы отличает традиционно высокий конкурс, при этом Уральский гуманитарный институт — самый крупный в УрФУ. Для абитуриентов бакалавриата сразу 19 дополнительных мест выделено по укрупненной группе "Социология и социальная работа", еще семь — по направлениям "История и археология", три места — по группе "Востоковедение и африканистика", одно дополнительное место на языкознании и литературоведении, — подчеркнула директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.

Для подачи заявления достаточно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента и заполнить все необходимые формы. Пакет документов будет сформирован автоматически. Абитуриенту остается лишь распечатать, подписать и отправить в приемную комиссию сканированные копии документов.

Подать документы на бюджет по направлениям бакалавриата и специалитета очной формы обучения можно до 18 августа. Заявления на платные отделения принимаются до 28 августа.

Стипендии талантливым

Университет финансово поддержит и абитуриентов, поступивших в университет с высокими баллами по ЕГЭ или по результатам олимпиад школьников. Первокурсникам положена повышенная стипендия в 10 000 рублей ежемесячно, если по итогам поступления на инженерно-технические направления подготовки они показали результаты ЕГЭ в 265 баллов и выше, а для поступивших на гуманитарные и экономические направления такая сумма баллов должна составить 280 и более. Поддержка доступна как для «бюджетных» студентов, так и для «контрактных», стипендия будет назначена автоматически с первого месяца обучения.

20 000 рублей положены в УрФУ победителям и призерам олимпиад школьников из перечня Минобрнауки России. К таким относится и собственная многопрофильная олимпиада университета «Изумруд», доступная для учащихся 8–11-х классов. Новый сезон олимпиады стартует осенью 2020 года.

30 000 рублей ежемесячно будут получать в УрФУ победители и призеры финального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд Российской Федерации — участники международных олимпиад.

Повышенные стипендии будут действовать с 1 сентября 2020 года по 31 января 2021 года для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения. При этом отличная учеба поможет продлить поддержку и на второй семестр обучения.

Скидки контрактникам

Стоимость обучения для первокурсников УрФУ сохранена на уровне прошлого года, а по ряду популярных направлений подготовки даже снижена. При этом полностью сохраняется в университете и система скидок для контрактников. Если абитуриент успешно проходит вступительные испытания, размер скидки на его дальнейшее обучение может составлять 43% от общей стоимости. Если результаты ЕГЭ уже известны, рассчитать стоимость обучения со скидкой поможет специальный калькулятор в личном кабинете абитуриента.

Возможность заключения договора на контракт открывается в личном кабинете сразу после появления результатов необходимых вступительных испытаний. При этом даже после поступления на контракт абитуриент может продолжить участие в конкурсе на бюджетную основу. Если он пройдет по конкурсу и будет зачислен, университет расторгнет договор и вернет средства, — добавила директор центра нового приема УрФУ Юлия Попова.

В УрФУ напоминают, что всем абитуриентам доступна рассрочка — оплату обучения за год можно разделить на шесть равных платежей.

Гранты для оплаты обучения

В приемной комиссии вуза ожидают традиционно высокий спрос и на контрактные места среди талантливых абитуриентов гуманитарных и экономических специальностей. Часто таким ребятам для поступления на бюджет не хватает всего нескольких баллов. Чтобы поддержать первокурсников, в УрФУ впервые запустили систему грантовой поддержки.

Гранты будут доступны контрактникам института экономики и управления УрФУ и Уральского гуманитарного института УрФУ, подтвердившим успехи высокими баллами по итогам вступительных испытаний. Сумма поддержки поможет покрыть стоимость обучения полностью или частично, свое право на грант необходимо будет подтвердить отличной учебой и активной научной работой, — пояснила Юлия Попова.

Содействие в трудоустройстве

Для активного вовлечения студентов в работу с реальными предприятиями в УрФУ внедрена система индивидуальных образовательных траекторий. Она будет доступна первокурсникам 2020 года по 18 образовательным программам. Для каждого студента будет сформировано персональное расписание с учетом его предпочтений по набору дисциплин, уровню и технологии их освоения. Такие программы отличает большая доля практических курсов, созданных в партнерстве с работодателями.

Мы помогаем студентам окунуться в решение практических задач с помощью проектного обучения. Только за последний год наши студенты реализовали в проектных командах более 1 000 идей, многие из которых созданы для конкретных предприятий-заказчиков, — рассказал директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков.

В ноябре 2020 года университет также организует масштабное карьерное событие для студентов. «Время карьеры» впервые состоится на всероссийском уровне — свои возможности в 30 городах России представят сразу 200 работодателей. Участники смогут пройти экспресс-собеседования, пообщаться с представителями компаний в неформальной обстановке, освоить на воркшопах полезные профессиональные и гибкие навыки.