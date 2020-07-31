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Отставка чиновника и рейд Роспотребнадзора по ТРЦ. Главное о COVID-19 в регионе

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Отставка чиновника и рейд Роспотребнадзора по ТРЦ. Главное о COVID-19 в регионе
Автор фото: Федор Серков. Иллюстрация: екатеринбург.рф

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 20 582 случая COVID-19. Состояние 149 больных врачи оценивают как тяжелое. В мэрии начались отставки.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 210 пациентов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 20 582 случая COVID-19.

Состояние 149 больных коронавирусом свердловчан врачи оценивают как тяжелое. 127 из них находится в реанимации, в том числе 64 — на аппаратах ИВЛ. 548 человек находятся в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

За сутки было выписано 606 человек. Общее число выписанных достигло 16 981. Также оперштаб сообщил 6 смертях за последние сутки. Всего за время пандемии зарегистрировано 270 летальных исхода от коронавируса.

Накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский отправил в отставку заместителя главы города по соцполитике Дмитрия Баранова, пишет JustMedia.ru. Чиновник курировал работу управления здравоохранения, в частности отвечал за борьбу с коронавирусом и профилактические мероприятия по борьбе с пандемией. Как пишет издание, в последние недели сотрудник мэрии несколько раз брал двухнедельный больничный и фактически не появлялся на работе.

Позже мэр прокомментировал информацию об увольнении заместителя:

Ковид показал, что и система, и люди должны работать по-другому. Кому-то это нравится, кому-то нет.

Вместо Дмитрия Баранова исполняющим обязанности назначена Елена Левина, которая занимала должность руководителя комитета по социальной политике.

Также появилась информация о том, что Роспотребнадзор готовит рейд по торговым центрам Екатеринбурга, пишет ЕАН. По итогам контрольного мероприятия может быть принято решение об открытии торговых центров в рамках смягчения противоэпидемиологического режима.

Как сообщал DK.RU, ситуация с ТРЦ в Свердловской области сложная. Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский считает, что Екатеринбург входит в перечень городов, где «риски банкротства и полного закрытия ряда ТЦ являются наиболее высокими».

Представители бизнес-сообщества неоднократно обращались к региональным властям с просьбой разрешить работу торговых площадок, однако каждый раз получали отказ из-за сложной эпидобстановке в регионе. Сейчас предприниматели обсуждают возможность обратиться за поддержкой к полномочному представителю президента РФ в Свердловской области Николаю Цуканову.

Автор: Екатерина Тарханова
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