87 рублей за евро. Риски дальнейшего ослабления российской валюты есть
Впервые с начала апреля курс евро пробил отметку в 87 рублей и достиг уровня 87,48 рубля. Доллар на Московской бирже торговался за 73,53 рубля. Аналитики не сулят ни рублю, ни доллару ничего хорошего.
Финансовые аналитики называют несколько причин падения рубля. Во-первых — потеря интереса инвесторов к рисковым активам. Во-вторых — слабость сегмента ОФЗ. Третья причина — окончание периода налоговых платежей и обратная конвертация нерезидентами недавно выплаченных дивидендов из рублей в иностранную валюту, передает РГ.
Аналитики Росбанка считают, что причин для оптимизма немного. Укреплению рубля могло бы поспособствовать улучшение глобальных настроений, но поводы для этого улучшения находятся с трудом.
Что касается доллара: он дешевеет к европейской валюте из-за новостей о второй волне эпидемии коронавируса, возможном ужесточении ограничений и ужасной квартальной статистики. Во втором квартале 2020 года ВВП США сократился на треть в пересчете на годовую динамику. Такого падения главная экономика мира не испытывала по крайней мере полвека.
Падение доллара может продолжиться, отметил в общении с РБК руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. За несколько месяцев доллар по отношению к корзине мировых валют упал на 10%, а стоимость золота выросла на 30% и бьет рекорды каждый день.
«Все это означает, что доллар сдает свои позиции относительно других валют развитых стран, и растет роль евро — вот эту валюту и стоит приобретать россиянам (увеличивать ее долю в накоплениях, сокращая долю доллара). В этом плане действия мировых центральных банков вполне показательны — они именно так и делают», — отметил спикер.