87 рублей за евро. Риски дальнейшего ослабления российской валюты есть

Финансовые аналитики называют несколько причин падения рубля. Во-первых — потеря интереса инвесторов к рисковым активам. Во-вторых — слабость сегмента ОФЗ. Третья причина — окончание периода налоговых платежей и обратная конвертация нерезидентами недавно выплаченных дивидендов из рублей в иностранную валюту, передает РГ.

Аналитики Росбанка считают, что причин для оптимизма немного. Укреплению рубля могло бы поспособствовать улучшение глобальных настроений, но поводы для этого улучшения находятся с трудом.

Что касается доллара: он дешевеет к европейской валюте из-за новостей о второй волне эпидемии коронавируса, возможном ужесточении ограничений и ужасной квартальной статистики. Во втором квартале 2020 года ВВП США сократился на треть в пересчете на годовую динамику. Такого падения главная экономика мира не испытывала по крайней мере полвека.

Падение доллара может продолжиться, отметил в общении с РБК руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. За несколько месяцев доллар по отношению к корзине мировых валют упал на 10%, а стоимость золота выросла на 30% и бьет рекорды каждый день.