Летние веранды в центре города рискуют закрыться. Суд считает, что земли заняты незаконно

Октябрьский районный суд постановил снести веранды кафе «Шоко» и ресторана «Дубровин» (Управляющая компания «Ресторация ЮСТА», входит в ГК USTA) на Малышева, 74, пишет ЕАН.

Таким образом, суд удовлетворил иск городской прокуратуры о незаконном использовании земли на перекрестке ул. Малышева и ул. Розы Люксембург.

Инициатором судебных разбирательства выступила городская прокуратура, куда обратилось руководство областного кожно-венерологического диспансера, которое заявило, что веранды ресторанов незаконно занимают земли в центре города.

Прокуратура доказала, что участок земли, который занимают веранды ресторанов, находятся в оперативном управлении ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» и расположены в санитарной зоне вокруг учреждения.

В прокуратуре также обратили внимание на то, что постройки примыкают к микологической лаборатории, где могут скапливаться опасные медицинские отходы.

Представители диспансера также настаивают, что усадьба купца Бабикова, где расположено медицинское учреждение, историческое здание, которое было построено в 19 веке.

Вокруг таких строений всегда предусматривается охранная зона — вести строительство на такой территории по закону также невозможно, отметил представитель диспансера.

Представитель прокуратуры на суде попросила «освободить самовольно занятый земельный участок и привести его в изначальное состояние в течение трех месяцев со вступления решения в силу». Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Представитель ответчика на суде удивилась, что до сих пор у диспансера и прокуратуры не было претензий к работе веранд:

Считаю, что нужно дать нам право оформить документы надлежащим образом и не сносить нашу площадку, — сообщила в ходе процесса представитель ответчика.

В ГК USTA DK.RU сообщили, что пока не готовы комментировать судебный спор, поскольку окончательного решения еще не принято.

Отметим, что владельцы кофейни и ресторана могут обжаловать решение суда в течение месяца, а судебные разбирательства могут затянуться.

Напомним, что несколько лет длился судебный спор за летний павильон на ул. Малышева между владельцем кафе Lamadjo и городскими властями, рассказывал DK.RU. Весной 2015 г. «Дом обороны» на углу ул. Малышева и Воеводина, пристроем к которому считается павильончик Lamadjo, был признан объектом культурного наследия. Представители МУГИСО потребовали от собственника снести незаконно построенный павильон.

Владелец Lamadjo Арсен Асликян рассказывал, что проиграл в споре с чиновниками все суды, которые длились два года. В долгих баталиях с властью он решил отступить и закрыл павильон.