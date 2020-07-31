Летние веранды в центре города рискуют закрыться. Суд считает, что земли заняты незаконно
Прокуратура настаивает, что рестораны незаконно построили веранды на территории, которая принадлежит медицинскому учреждению. Судебное разбирательство может затянуться.
Октябрьский районный суд постановил снести веранды кафе «Шоко» и ресторана «Дубровин» (Управляющая компания «Ресторация ЮСТА», входит в ГК USTA) на Малышева, 74, пишет ЕАН.
Таким образом, суд удовлетворил иск городской прокуратуры о незаконном использовании земли на перекрестке ул. Малышева и ул. Розы Люксембург.
Инициатором судебных разбирательства выступила городская прокуратура, куда обратилось руководство областного кожно-венерологического диспансера, которое заявило, что веранды ресторанов незаконно занимают земли в центре города.
Прокуратура доказала, что участок земли, который занимают веранды ресторанов, находятся в оперативном управлении ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» и расположены в санитарной зоне вокруг учреждения.
В прокуратуре также обратили внимание на то, что постройки примыкают к микологической лаборатории, где могут скапливаться опасные медицинские отходы.
Представители диспансера также настаивают, что усадьба купца Бабикова, где расположено медицинское учреждение, историческое здание, которое было построено в 19 веке.
Вокруг таких строений всегда предусматривается охранная зона — вести строительство на такой территории по закону также невозможно, отметил представитель диспансера.
Представитель прокуратуры на суде попросила «освободить самовольно занятый земельный участок и привести его в изначальное состояние в течение трех месяцев со вступления решения в силу». Суд требования прокуратуры удовлетворил.
Представитель ответчика на суде удивилась, что до сих пор у диспансера и прокуратуры не было претензий к работе веранд:
Считаю, что нужно дать нам право оформить документы надлежащим образом и не сносить нашу площадку, — сообщила в ходе процесса представитель ответчика.
В ГК USTA DK.RU сообщили, что пока не готовы комментировать судебный спор, поскольку окончательного решения еще не принято.
Отметим, что владельцы кофейни и ресторана могут обжаловать решение суда в течение месяца, а судебные разбирательства могут затянуться.
Напомним, что несколько лет длился судебный спор за летний павильон на ул. Малышева между владельцем кафе Lamadjo и городскими властями, рассказывал DK.RU. Весной 2015 г. «Дом обороны» на углу ул. Малышева и Воеводина, пристроем к которому считается павильончик Lamadjo, был признан объектом культурного наследия. Представители МУГИСО потребовали от собственника снести незаконно построенный павильон.
Владелец Lamadjo Арсен Асликян рассказывал, что проиграл в споре с чиновниками все суды, которые длились два года. В долгих баталиях с властью он решил отступить и закрыл павильон.