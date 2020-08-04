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В Екатеринбурге открывается частная школа с пятиразовым питанием, логопедом и психологом

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В Екатеринбурге открывается частная школа с пятиразовым питанием, логопедом и психологом
Иллюстрация: «Успешинка»

На базе детского сада «Успешинка» на Химмаше открывается начальная школа. Дети будут обучаться по «семейной» модели с первого по четвертый класс. Набор в школу уже стартовал.

«УспешинкаSchool» на ул. Косарева, 15 А откроет свои двери первого сентября, в День знаний. Первый класс в образовательном учреждении пока будет один. В нем будут обучаться 18 детей. Сопровождать ребят в мир знаний будут штатный логопед и психолог.

Для нужд первоклассников уже выделено четыре отдельных комнаты, среди которых предусмотрен образовательный класс и игровая комната. Обучение будет проходить по учебно-методическому комплексу «Школа России», который полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). В основу комплекса входят современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы.

Открытию школы на базе «Успешинки» поспособствовали несколько факторов. Во-первых, на Химмаше, в отличие от центра, дефицит школ. Во-вторых, многие родители, которые отдавали детей в «Успешинку», отмечали высокое качество услуг и сервиса нашего детского сада и ни единожды высказывали идею об открытии начальной школы. Родителям важна преемственность в обучении, и у нас эта преемственная модель прекрасно реализована. Дети с малого возраста привыкли к своим преподавателям, — рассказывает директор и учредитель «Успешинки» Любовь Бокитько.

Помимо основной учебной программы в новой частной школе предусмотрены дополнительные занятия. Ребенок может заниматься хореографией, иностранными языками, рисованием на песке, столярным мастерством и т.д.

Одна из главных особенностей построения учебного процесса — мотивация детей к самостоятельному выполнению домашнего задания.

Домашнее задание больше не будет головной болью родителей. Мы хотим привить ребенку желание получать и искать новые знания. Это не дрессура. Не будет никаких страхов перед учителем, как в обычной школе, — продолжает Любовь Бокитько.

В «УспешинкаSchool» будет организовано пятиразовое питание. Стоимость обучения в месяц составляет 16 100 руб. В эту сумму уже заложены занятия с психологом, логопедом и классы по хореографии.

Справка

 
Детский сад «Успешинка» на Косарева, 15А работает с 2006 года. В непосредственной близости от садика располагаются: оздоровительно-спортивный комплекс Avs Кристалл, ДЮСШ Кристалл, средняя общеобразовательная школа № 105.
В детском саду функционирует 6 групп для детей от 2 до 7 лет. Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности.
В августе 2016 года еще один филиал детского сада «Успешинка» открылся в Ботаническом микрорайоне по адресу ул. Белинского, 228.
 

 

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