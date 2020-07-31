Ревизия раз в неделю. Только так вы добьетесь целей, поставленных на год

Основательница Ness Labs Энн-Лаура Ле Канф считает, что ежедневные списки делают решают не так уж много. Куда важнее еженедельно пересматривать свои цели и задачи, пишет «Идеономика».

Еженедельный анализ — это возможность для саморефлексии и принятия решений. Он помогает подсознательно концентрироваться на важных вопросах, ведь за неделю на каждого наваливается целый поток переменных и потенциальных отвлекающих факторов.

Хотя еженедельная ревизия может показаться дополнительной работой, она защищает от производительности ради производительности. Он проясняет мышление и потому помогает лучше принимать решения. Для этого мне нравится использовать шаблон «плюс-минус-дальше».

В первой колонке нужно записать все, что прошло хорошо. Во второй — что пошло не так, как планировалось. В третьем — что вы планируете делать на следующей неделе. Этот шаблон легко заполнять неделю за неделей, потому что он быстрый, гибкий и ориентирован на будущее.

В дополнение к шаблону можно ответить на следующие вопросы:

Что сейчас у меня не получается?

Чему я хочу научиться к концу этой недели?

Какую одну вещь можно попробовать, чтобы вывести меня из зоны комфорта?

К кому я могу обратиться за помощью на этой неделе?

Шаблон, конечно, можно менять. В конечном счете важно найти подход, которого вы действительно сможете придерживаться, чтобы он стал частью вашей еженедельной рутины.

Чтобы 1 января не удивляться, почему вы не достигли своих целей, используйте еженедельный анализ, который даст вам 52 возможности начать все сначала. 52 шанса сделать что-то лучше на опыте предыдущей недели. 52 варианта вовремя узнать больше о себе и о том, как мы работаем.

Для того, чтобы такая еженедельная ревизия стала рутиной и привычкой, можно использовать такие приемы:

Выберите подходящий день, время и место. Не увеличивайте свою когнитивную нагрузку, постоянно задаваясь вопросом, когда и где вы должны сесть, чтобы написать еженедельный анализ. Вместо этого внесите время в расписание и зафиксируйте определенное место.

Будьте добры к себе. Не корите себя, если у вас была плохая неделя и вы не достигли целей, которые для себя поставили. Просто постарайтесь понять, почему что-то пошло не так и как это можно исправить.

Последовательно улучшайте процесс еженедельной ревизии. Пробуйте разные шаблоны, добавьте гибкости.

Вы заметите, что неделя редко складывается так, как вы себе ее представляли. И это нормально. Еженедельная ревизия — это возможность отработать внутреннюю рефлексию и лучше понять свою продуктивность и мыслительные процессы.