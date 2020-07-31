Питерский ритейлер запустил в Екатеринбурге сервис заказа продуктов питания

Одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» запустила технологию Click & collect в Екатеринбурге.

Система Click & collect не предполагает доставку продуктов на дом, но позволяет оформить заказ в личном кабинете на сайте магазина и забрать товары из торговой точки в удобное время. В пресс-службе компании рассказали:

Клиенты получили доступ к 80 процентам ассортимента товаров, в том числе алкогольным напиткам, по идентичной с магазином стоимости. При использовании сервиса сохраняются все преимущества программы лояльности «Ленты», действуют акционные предложения и бонусные программы. Оплатить заказ можно при получении на специально выделенной кассе. Сборкой товаров занимаются сотрудники магазинов.

Директор службы цифрового маркетинга «Ленты» Алексей Ручкин отметил, что торговая сеть и дальше будет развивать направление e-commerce:

Мы постоянно работаем над улучшением покупательского опыта и стремимся предоставлять наиболее удобные сервисы. Появление сервиса в городах- миллионниках – это огромный шаг для компании. Мы планируем расширять географию проекта и запустить его во всех городах присутствия.

«Лента» запустила собственный проект в сфере e-commerce в июне этого года, с тех пор технологию распространили на 14 городов России.

Ритейлеры видят преимущество в системе Click & collect перед доставкой по нескольким причинам. Во-первых, покупателям не нужно оплачивать доставку, во-вторых, корректность товара и качество продуктов можно проверить на месте, а если какой-то товар не устраивает, его можно быстро заменить. В третьих, система Click & collect позволяет забрать покупки в удобное время, а покупателям не нужно подстраиваться под график службы доставки.

«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 248 гипермаркетами в 88 городах России и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1 489 439 кв.м.

Добавим, что рынок доставки и онлайн-заказов продуктов питания – один из самых быстрорастущих в России. Большое влияние на его быстрое развитие в 2020 г. оказала пандемия и режим самоизоляции.

В Екатеринбурге развитием доставки и онлайн заказов продуктов питания занималась сеть «Жизнь Март», до пандемии это был единственный магазин, который мог привезти продукты на дом за 30 минут. Также доступна была доставка некоторых продуктов с помощью сервиса Ozon, тестировал доставку товаров и магазин Метро. С началом режима самоизоляции «Перекресток» СберМаркет, Metro, Гипербола и другие ритейлеры начали активно развивать онлайн-сервисы.

Технократ и основатель первой федеральной автобусной компании «Автобус 1» Андрей Калашников ранее рассказывал DK.RU, что режим пандемии ускорил развитие онлайн-направлений. Он отмечал, что на создание интернет-магазина и доставку продуктов у небольших игроков, скорее всего, не хватит ресурсов, так что рынок доставки и онлайн-заказов продуктов питания будет поделен между крупнейшими ритейлерами и агрегаторами доставки.