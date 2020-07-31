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Названы лучшие налогоплательщики региона. Они принесли в бюджет 10 млрд руб.

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Названы лучшие налогоплательщики региона. Они принесли в бюджет 10 млрд руб.
Иллюстрация: pixabay.com

Конкурс среди налогоплательщиков региона проводится ежегодно с 2011 г. В этом году участие в конкурсе приняли 34 предприятия, 15 из них удостоились почетного звания. СПИСОК

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

В министерстве финансов Свердловской области подвели итоги конкурса «Лучший налогоплательщик года». В 2019 г. в состязании приняли участие 34 уральских предприятия.

Победителями признаны 15 компаний: АО «Тепличное»; ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; ООО «Комбинат общественного питания»; ООО «СЛК Цемент»; ООО «ТМК-Инокс»; ОАО «МРСК Урала»; АО «Каменск-Уральский литейный завод»; АО «Научно-производственный комплекс «ВИП»; ООО «Кейтеринг «Кольцово»; ОАО «Птицефабрика «Свердловская»; АО «Ирбитский молочный завод»; АО «Уралредмет»; АО «ЭнергосбыТ плюс»; СПК «Килачевский» и ПАО «Т Плюс».

В целом налогоплательщики — победители конкурса в 2019 г. перечислили в областной и местные бюджеты более 10,2 млрд руб.

Эти предприятия продемонстрировали рост платежей в бюджет и выручки по сравнению с предыдущим годом, отсутствие задолженности по налогам, сборам и выплате заработной платы, отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов.

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отметила, что каждый год число конкурсантов растет. Конкурс среди налогоплательщиков региона проводится ежегодно с 2011 г. Это один из механизмов повышения внимания к вопросу своевременной уплаты налогов, сборов и других платежей в региональный бюджет: 

Такой конкурс — показатель социальной ответственности уральского бизнеса. Важно, что наши предприятия-налогоплательщики не только обеспечивают доходы бюджета, но и развивают территории в рамках социального партнерства.

В министерстве финансов также отметили ряд компаний, которые внесли значительный вклад в доходную часть бюджета города: АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»; ОАО «Каменск-Уральскому заводу по обработке цветных металлов»; АО «Интер РАО-Электрогенерация» (филиал «Верхнетагильская ГРЭС»); СХПК «Пламя»; ООО «Земля Сажинская»; ЗАО «Щелкунское»; ЗАО «Агрофирме «Заря» и АО «Агрофирме «Патруши».

Как рассказывал DK.RU, в прошлом году почетные дипломы лучших налогоплательщиков получили Свердловская железная дорога — филиал РЖД, УГМК, Северский трубный завод, Первоуральский динасовый завод, ГАЗЭКС, свинокомплекс «Уральский» и «Водоканал Каменск-Уральский».

Автор: Екатерина Тарханова
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