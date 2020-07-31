Крупнейшие ритейлеры проведут в Екатеринбурге конкурс стартапов для отрасли

Свердловский венчурный фонд начинает прием заявок на открытый конкурс стартапов в сфере ритейла и управления торговыми объектами CorpSpace.Retail 2020.

В конкурсе могут принять участие проекты по повышению эффективности управления торговыми объектами, решения для организации пространства в торговой точке, высокотехнологичные маркетинговые инструменты, решения для управления персоналом, платформенные решения для массового обучения персонала, «умные системы видеонаблюдения», экосервисы, решения для утилизации мусора, проекты по повышению безопасности торговых точек и социальные проекты, направленные на вовлечение людей с ограниченными возможностями.

Победители конкурса будут сотрудничать с торговыми сетями и смогут запустить пилотные проекты в партнерстве с крупнейшими ритейлерами. Партнерами проекта выступают X5 Retail Group, ТС «Елисеевский», ТС «Монетка», ТС «Галамарт», METRO, «Фасоль», Гастрономия в «Покровском», Wildberries, ТЦ МЕГА, Brands’ Stories Outlet, Радуга-парк и другие.

Заместитель исполнительного директора Свердловского венчурного фонда» Анна Хвагина рассказала:

Сегодня вопрос кооперации больших и маленьких стоит особенно остро. Мы давно поняли, что поддержать стартап деньгами мало. Важно обеспечит инновационному проекту адекватную экспертную оценку, подтвердить гипотезу рынком и найти заказчика, готового на пилотные внедрения. Мы благодарны нашим партнерам за открытость к инновациям и надеемся в скором будущем увидеть пилотные проекты внедрения высокотехнологичных решений в торговых точках Свердловской области.

Старт конкурса CorpSpace.Retail 2020 состоится онлайн 3 августа в 17.00. Необходима регистрация на сайте. Организаторы расскажут о сроках проведения конкурса и требованиях к участникам проекта. Финал конкурса и определение лучших проектов состоится 20 августа.

Добавим, что Свердловский венчурный фонд большое внимание уделяет внедрению инновационных решений на предприятиях в Свердловской области. Как рассказывал DK.RU, в феврале 2020 г. состоялся форум о внедрении инноваций в строительстве и управлении жилыми комплексами CorpSpace.BUILD. По итогам форума были запущены четыре пилотных проекта, в том числе, внедрена система «умного видеонаблюдения» с использованием технологии нейронных сетей на предприятии ГК «Атомстройкомплекс».