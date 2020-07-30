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Свердловская область получит еще 4,8 млрд рублей из федерального бюджета

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Свердловская область получит еще 4,8 млрд рублей из федерального бюджета
Иллюстрация: pixabay.com

Средства пойдут на компенсацию снижения доходов региона из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это уже второй транш от федерации — в мае область уже получила 5,1 млрд руб.

#БЮДЖЕТ#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Свердловская область вошла в число 69 регионов, которым выделили средства из Резервного фонда правительства Российской Федерации для компенсации снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в наш регион придет 4,8 млрд руб. из 100 млрд руб., выделенных в целом для РФ.

В условиях ухудшения макроэкономических параметров остро стоит вопрос сбалансированности бюджета. Сегодня доходы региональной казны, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снизились более чем на 14 миллиардов рублей. Дополнительные федеральные средства оказывают существенную поддержку в стабилизации финансового состояния Свердловской области, позволяют нам выполнять расходные обязательства бюджета, — прокомментировала выделение денег заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Как ранее писал DK.RU, по итогам 2020 г. бюджет Свердловской области недосчитается 65-70 млрд руб. Такие данными в июне поделилась председатель областного Законодательного собрания Людмила Бабушкина. По ее словам, только за апрель-май 2020 г. налоговые поступления в областную казну уменьшились на 11,8 млрд руб.

Ранее Управление федеральной налоговой службы России по Свердловской области прогнозировало, что бюджет региона недосчитается 41 млрд руб. только из-за налоговых льгот, которые ввели для малого и среднего бизнеса. На сокращение налоговых поступлений влияет также рост безработицы.

НДФЛ занимают 32% от общего объема доходов свердловской казны. Поэтому нам нужно как можно скорее запустить предприятия малого и среднего бизнеса, чтобы безработица не росла, — предупреждал председатель комитета заксобрания по бюджету, налогам и финансам Владимир Терешков полтора месяца назад.

Между тем, по данным на середину июля, официальное число безработных в Свердловской области превысило 100 тыс. человек, уровень безработицы составил 4,73%, сообщал DK.RU.

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