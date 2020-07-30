Больных много, но вылеченных больше. Больницы Екатеринбурга возвращаются к обычному режиму

Свердловская область занимает второе место среди регионов России по количеству заболевших за сутки. Выше — только Москва, где за последние сутки диагноз подтвердили у 678 человек. При этом наш регион обогнал все другие, включая столицу, по количеству смертей от коронавируса, зафиксированных за прошедшие сутки. Как сообщил региональный оперштаб, в Свердловской области 30 июля подтвердили 13 смертей — в Москве этот показатель был ниже: за сутки смерть от COVID-19 зафиксировали у 12 человек. Отметим, что процедура выявления причины смерти не быстрая: у патологоанатомов уходит на это от двух недель до месяца. Поэтому в ежедневную статистику попадают случаи, произошедшие некоторое время назад.

В целом по числу инфицированных за время пандемии наш регион занимает пятое место: всего в области выявили 20372 случая инфицирования.

По данным на 30 июля, состояние 150 госпитализированных оценивается как тяжелое, 132 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 746. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщил региональный оперштаб.

Общее число пациентов, вылеченных уральскими медиками и выписанных из больниц за эти месяцы, достигло 16375, напоминает JustMedia. Последние недели число вылеченных пациентов превосходит число новых случаев инфицирования. Так, за период с 23 по 29 июля в регионе выявлено 1683 новых случая заболевания. При этом выписано из больниц с отрицательным диагнозом по COVID-19 2714 свердловчан.

Некоторые больницы региона начали давать нулевой показатель по поступлениям, что также сказывается на общем высвобождении коечного фонда и позволяет нам возвращать в докоронавирусный режим работы некоторые наши клиники, — сообщил заместитель руководителя оперштаба региона Павел Креков.

В частности, в ближайшее время к работе по профилю вернутся:

ОДКБ №1,

областная психиатрическая больница,

нейрохирургический корпус ГКБ №40 Екатеринбурга.

За последние дни также несколько снизился коэффициент распространения заболевания: на сегодня он равен 0,9. Эта цифра показывает, сколько человек успевает заразить один инфицированный до момента госпитализации. От коэффициента зависит снятие ограничительных мер, введенных в регионе. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при коэффициенте 0,8 можно переходить к следующему этапу. Пока Свердловская область находится на втором этапе:

разрешены (с ограничениями) занятия спортом на открытых пространствах, индивидуальные тренировки в фитнес-центрах;

одиночные или с членами семьи прогулки на улице;

работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские;

открыты летние веранды кафе и ресторанов;

разрешена работа магазинов площадью до 800 кв. м, а также уличных торговых точек;

работают дежурные группы детских садов.

продолжает действовать масочный режим в общественных местах, в транспорте;

для лиц 65+ и людей с хроническими заболеваниями действует режим самоизоляции.

В таком режиме, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, о котором сообщал DK.RU, область будет находится минимум до 3 августа.