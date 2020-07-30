Пятая часть коронавирусных госзакупок оказалась секретной. Куда уходили миллиарды?

Федеральные средства на борьбу с коронавирусом были распределены между ведомствами и регионами. Последние получили 65,8 млрд рублей. Этого было катастрофически мало, и региональным властям «пришлось буквально наскребать дополнительные деньги в и без того тощих бюджетах», — пишет издание.

Из ведомств больше всего государственных субсидий ушло на нужды Минпромторга (18,7 млрд руб.). Другими самыми крупными получателями оказались Минобороны и МВД, опередившие даже Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентства (ФМБА).

Стоит отметить, информация о пятой части всех государственных закупок в период пандемии оказалась секретной. Как минимум 60 млрд руб. отсутствуют в Единой информационной системе закупок или предметы закупки в них скрыты под общими названиями вроде «медицинские изделия».

Так, например, недоступными оказались сведения о контрактах Минобороны. Бюджет выделил этому ведомству 13,5 млрд руб. на закупки и работы, связанные с коронавирусом. Ведомство сообщило о строительстве 16 медцентров на 1600 мест на территории военных госпиталей, на которые было выделено 8,8 млрд руб. Получается, что одно койко-место в таком медцентре обошлось Минобороны в 5,5 млн руб. Что именно, за сколько и у кого закупало ведомство, неизвестно: контракты не опубликованы.

«Проект» также опубликовал рейтинг коронавирусных поставщиков. 10% всех государственных контрактов (на сумму 21 млрд руб.) достались «Ростеху», который поставлял больницам аппараты ИВЛ, термометры и тепловизоры.

ГК «Дельрус» досталось 4,4 млрд рублей. Это один из основных поставщиков медизделий в России, бенефициарами которого являются Юлай Магадеев, Аркадий и Максим Гузовские.

На третьем месте расположилось ООО СК «Алтын Групп» Рустема Сафиуллина (2,8 млрд руб.) Компания без конкурса выиграла контракты на ремонт и строительство 16 инфекционных отделений и 12 оздоровительных комплексов в Татарстане.

Любопытно, что расходы на лекарства составили всего 5% коронавирусных госзакупок. Их основным бенефициаром стала компания «Р-Фарм» (контракты на 680 млн рублей). Компания, основанная членом экономического совета при президенте и главой «Деловой России» Алексеем Репиком, и до эпидемии производила серьезные антивирусные препараты (лопинавир-ритонавир). А уже в ее ходе зарегистрировала новый препарат олокизумаб и успела продать его больницам на 60 млн рублей.