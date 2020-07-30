Дело экс-консула Сейшел, которого обвиняют в незаконном выводе денег, дойдет до Бастрыкина

Адвокат Игоря Вожагова, Мария Кириллова, считает, что в действиях следователя усматриваются признаки преступлений по статье 315 УК РФ («Неисполнение судебного решения») и статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Конфликт сторон тянется уже несколько месяцев. В середине мая 2020 г. DK.RU писал о том, что Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов»). Бизнесмен Игорь Вожагов проходил по этому делу в качестве подозреваемого. По версии таможенников, бизнесмен вместе со своей подругой пытались вывести в одну из фирм, зарегистрированных в Восточной Европе, свыше 1 млн евро по договору оказания услуг. Оперативники полагают, что Вожагов и его подруга оформили подложные документы, согласно которым они отправили на отдых в Болгарию около 500 туристов из Екатеринбурга и не только. Однако проверка, проведенная таможенниками совместно с представителями УФСБ по Свердловской области, выявила фиктивность сделки.

После этого в доме Игоря Вожагова прошли обыски, в ходе которых было изъято имущество экс-консула. В июне 2020 г. Свердловский областной суд признал обыски незаконными, однако следователи изъятое не вернули. Это и стало причиной для обращения адвоката Вожагова к Бастрыкину.

17 июня Свердловский областной суд признал обыск в жилище Вожагова незаконным, а отсюда незаконно все, что они там наизымали и нараспространяли в СМИ. Однако в настоящее время следователь уклоняется от возвращения незаконно изъятого имущества. Изымались печатные документы о деятельности различного характера, ноутбуки, все телефоны, флешки, жесткие диски. У следователя нет оснований удерживать это имущество, — заявила адвокат Мария кириллова (цитата по Znak.com).

В обращении на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина Кириллова просит возбудить два уголовных дела в отношении следователя ГСУ по Свердловской области, в производстве которой сейчас находится дело господина Вожагова.

Областные правоохранители обвинения в адрес следователя считают необоснованными.

Сотрудники оперативных служб Свердловского гарнизона полиции, в том числе и ГСУ ни в каких обысках участие не принимали. Потому обвинения в незаконных действиях выглядят по меньшей мере необоснованно, — сообщил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Также, по его словам, транспортная прокуратура готовит кассацию на решение Свердловского областного суда о незаконности обысков.

Должность почетного консула Сейшельских островов в Екатеринбурге Вожагов занимал с 2009 по 2017 гг. Несколько раз он попадал в скандальные истории, в том числе связанные с неуплатой долгов. Так, в 2017 г. приставы арестовали принадлежащий Вожагову автомобиль BMW 532i за долги на общую сумму почти 2,7 млн руб. Экс-консул задолжал 103 тыс. руб. за услуги ЖКХ, 359 тыс. руб. в качестве алиментов, еще 2,2 млн руб. долга — просроченные кредиты в различных банках. После этого Вожагова лишили статуса почетного консула, а вместе с ним — дипломатического иммунитета.