Стандартные ЖК интересны все меньше. Застройщики России срочно проектируют лайфворкинги

Тимур Зайцев, руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости», рассказал в колонке на РБК о новом явлении на рынке: лайфворкингах.

Дело в том, что вышедшие сейчас на рынок труда поколения активно ищут именно удаленную работу. Это тренд, в рамках которого люди легко совмещают труд со встречами с друзьями, путешествиями и хобби.

Компания Qualtrics утверждает, что эти поколения чаще всех предыдущих называют работу важной частью своей жизни (до 82% опрошенных). При этом проведенное в прошлом году исследование Dynamic Signal говорит, что 39% представителей поколения Z больше всего беспокоит вопрос баланса между работой и личной жизнью.

Конечно, для такой жизни необходимо соответствующее пространство. В 2015 году в зеленом предместье Чикаго появился комплекс под названием LifeWorking, который, по словам создателей, урбанизирует пригород. Работая там, фрилансеры получали все удобства офиса и домашнего комфорта. Например, можно было заказать курьера для отправки посылки, провести конференцию, позаниматься спортом, принять душ и т.д. Это был один из первых примеров коммерческой недвижимости нового формата, вскоре такие строения назвали лайфворкингами — коворкингами, совмещенными с жилым комплексом.



Мировая пандемия ускорила переход от идеи к реализации. В России Mail.ru, «Авито», Тинькофф Банк, Qiwi и другие крупные корпорации объявили о сохранении режима удаленной работы до сентября вне зависимости от развития ситуации с пандемией, а некоторые зарубежные компании, такие как Twitter, Google и Facebook, и вовсе решили оставить сотрудников дома до начала следующего года.

Гибкость работодателей в отношении рабочего времени повысилась. Запрос на комбинированные подходы, когда для каких-то задач сотрудник приезжает в офис, а часть вопросов решает дома, есть и со стороны работников.

Исследовательская группа компании RRG этой весной провела онлайн-опрос среди москвичей и узнала, как вынужденная работа из дома изменила их отношение к жилью. Больше половины опрошенных работали удаленно, при этом возможности домашнего офиса сильно недотягивали до нужных условий как по части организации пространства, так и по техническому оснащению. В реальности многим приходится устраиваться с ноутбуком в спальне, гостиной или на кухне. Люди работают в основном из квартиры, реже — на даче.



Отвечая на вопрос об идеальном месте для работы, почти две трети участников выбрали личный кабинет в квартире. Четверть респондентов предпочли бы отправиться в коворкинг и примерно 15% хотели бы иметь отдельный кабинет в жилом комплексе на другом этаже.

Около 80% респондентов планируют продолжить удаленную работу и после пандемии. Еще совсем недавно вопрос эффективного совмещения частной жизни и работы был актуален в первую очередь для топ-менеджмента (что хорошо отражает, например, концепция «Москва-Сити»), то теперь об этом задумываются белые воротнички, малый и средний бизнес.

Девелоперы оперативно предложили рынку новые форматы. Например, Level Group объявила, что будет использовать формат лайфворкинга в ЖК «Level Причальный». Схожий формат анонсировал девелопер «А101», который создаст сеть коворкингов Easy Busy на первых этажах своих жилых комплексов — там можно будет арендовать классические офисные рабочие места, а также косметологические или учебные кабинеты.



Эксперты компании CBRE заявили, что в 2040 году типичный белый воротничок, который проживает в наиболее благополучных регионах, окончательно уйдет от фиксированного рабочего дня в офисе. У такого работника будет гибкий график, включающий в себя решение рабочих вопросов, спорт, личные дела. Решить большинство задач можно будет в радиусе 20 км от дома. Общение с людьми при этом все чаще будет происходить удаленно, с помощью гаджетов.