Олег Дерипаска: «Нас схватили не за то место, и нам больно. А мир ушел вперед»

Миллиардер, основатель компаний РУСАЛ и «Группа ГАЗ», Олег Дерипаска в интервью телеканалу РБК рассказал о том, чего недостает работе ЦБ России, «издевательстве» Минфина США и возможностях смягчить последствия санкций.

Про исторически минимальную ставку и работу ЦБ

— Дело не в ставке. Дело в доступности кредитов для конечных субъектов. ЦБ, видимо, сознательно не публикует эти данные с мая месяца. В целом сложилась неясная ситуация.

Был презентован общенациональный план действий. Мне немного странным показалось, что через день совет директоров Центробанка и те 14 атлантов, которые держат всю нашу финансовую систему на плечах (они же еще и некий регулятор) — они сказали, что все хорошо, но делать мы ничего не будем. В общем-то дадим вам возможность расти на 0,6% в год в следующие четыре года.

По существу, банковская система сегодня настолько заточена на оборону своей маржи, что они не готовы к передаче дешевых денег. Которые, кстати, и не появляются в экономике.

Банковская система не готова — посмотрите, балансы же открыты. По какой цене они передают деньги в экономику? ЦБ должен ведь озаботиться этим. По уму регулятор нужно даже разделить на несколько структур, раз он не справляется. Так сделано на всех развитых рынках. В целом регулирование убивает инициативу.

Я тоже хотел сохранить маржу в любой компании, но рынок есть рынок. У нас в ряде случаев маржу регулирует ФАС. Это плата за твое одиночество на рынке.

Есть два направления — инвестиции и ипотека, вопросы по которым должны быть решены в ближайшее время.

Мандат ЦБ должен быть изменен. В первую очередь он должен отвечать за экономический рост. Если он не в состоянии справиться с субъектами, которые он должен регулировать (я имею в виду госбанки, не призываю дополнительно регулировать), он должен создать другие инструменты: учет ценных бумаг, но не фиктивный, который есть сейчас, а реальный.

Правительство действует в рамках финансовых возможностей. Да, у него есть дополнительный ресурс — выйти и занять, что, я считаю, уже пора делать, масштабно. Вы задумайтесь: треть реально свободных средств правительство тратит на субсидии по процентной ставке, чтобы сохранить маржу банков.

ЦБ должен обеспечить стоимость и срочность, на сегодня только за счет ценных бумаг.

Про санкции США и рост экономики России

— Очевидно, почему санкции так влияют на российскую экономику. Не созданы механизмы, которые обеспечивают инвестиции, именно на финансовом рынке. И как только нас оттуда отжимают — сразу возникает болевой эффект.

Нас схватили не за то место, и нам больно. А мир ушел вперед. Пяти лет, пока с нами так упражняются, было бы достаточно, чтобы сделать вывод и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальный экономический суверенитет.

Санкции не смягчат, потому что они действуют. Значительный ущерб для экономики РФ каждый год оценивается теми, кто вводит санкции, как рычаг давления.

Если будет стоять вопрос вывода «ГАЗа» из-под санкций или моего контроля в компании — конечно, я выберу вывод предприятия из-под санкций. Это занятость более чем 280 000 человек. Понятно, что это некое издевательство со стороны Минфина США — «ГАЗ» никогда не платил дивидендов.

В России нужно создавать экономику развития. И предприниматели, и правительство, и ЦБ должны работать над этим, а не критиковать друг друга. Первые четыре года будут сложными, но мы обязаны демонстрировать рост.

Речь не о финансировании потребительского спроса. Я считаю, что углубление переработки сырья, импортозамещение и создание новых рабочих мест с большей производительностью обеспечат увеличение дохода, создадут общество среднего достатка. Ничего не нужно разбрасывать — дайте деньги компаниям, предприятиям и предпринимателям.