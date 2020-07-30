«Наша модель экономики сдохла, не принеся никого и ничего в жертву, шансов почти нет»

Алексей Елисеев, предприниматель, создатель проекта Ocean RusEnergy — волногенератора, способного бесконечно вырабатывать энергию вдали от суши (г. Первоуральск Свердловской области):

— Хочу немного порассуждать на тему: почему нас ждут большие проблемы в экономике. Глядя по сторонам, анализируя текущее положение дел, вывод однозначный: какие бы усилия ни прилагались, кто бы их ни предпринимал, в дальнейшем — при существующей системе экономики в стране — будет все хуже и хуже. Нищета, разруха, кризис.

Эта модель экономики сдохла, не принеся никого и ничего в жертву, и нет шансов на то, что эту модель можно модернизировать, нет надежды, что экономика встанет на рельсы развития.

Как сейчас дела обстоят? Есть в стране несколько огромных государственных банков. Также есть несколько десятков поменьше, но эти банки — преимущественно дочерние структуры все тех же огромных госбанков, и это все, по сути, и есть основа банковской системы страны. Конкуренции в финансовом секторе нет, круговая порука — по факту.

Банки давно выработали свою модель кредитования с такими правилами, по которым кредитоваться не имеет смысла, ну и альтернатив тоже практически нет. В то же время вся эта кредитно-банковская система эффективно работает только над одним — над осуществлением передела собственности в бизнесе по всей стране. Кроме того, банки никогда и ни в какие времена не участвуют в создании новых кейсов, не способствуют появлению новых участников предпринимательской деятельности, не их это тема, не их задача.

Банки гипотетически могут быть эффективными только в расширении и росте уже существующих игроков в предпринимательстве, но не в наших нынешних реалиях, поскольку, как я выше уже сказал, банки эффективны сегодня только в переделе собственности, и более ни в чем.

Государственные корпорации — это еще один кит, на котором держится наша российская экономика. Госкорпорации приносят пользу только руководству страны, более никому. В то же время госкорпорации несут огромный вред именно частному предпринимательству и рынку в целом. Эти корпорации, так или иначе, также являются активными участниками передела собственности, поглощая все, что нужно и не нужно. Например, поглощают такие заводы, как «Уралмаш», «Химмаш» в Екатеринбурге.

Надо, правда, сказать о том, что зачастую и хозяева заводов не против слиться с госкорпорациями, поскольку это становится чуть ли не единственным шансом хоть как-то сохранить завод в живых.

Легко представить себя на месте руководителей страны, региона, муниципалитетов: что бы они ни предпринимали, все их инициативы будут тонуть и сводиться на нет, проходя через банки или госкорпорации. Например, захотите вы построить очередной гигантский мост. Вы его наверняка построите, но положительного эффекта для экономики страны, региона, города — эффекта именно от самого процесса строительства — вы точно не увидите. В лучшем случае появится несколько особняков где-нибудь на Рублевке, но в провинции чуда экономического не случится.

Тут самое время понять главную вещь. Сейчас система работает так, что ждать можно только одного — планомерного ухудшения состояния экономики. Поэтому надо определиться, кого или что принести в жертву. Где гипотетические точки роста?

Наверняка эти точки роста могут появиться с массовым возникновением новых кейсов, новых предприятий, одним словом, новых участников рынка. Как и где они должны возникнуть? Вряд ли на этот вопрос кто-то ответит, и уж, тем более, вряд ли кто-то может предположить, откуда возьмется капитал у этих новых участников рынка.

Что касается капитала, тут понятно одно: ни существующие банки, ни госкорпорации для решения этой задачи не подходят. Именно для решения этой задачи — появления новых участников рынка — придется исключить из существующей схемы банки и госкорпорации. То есть пожертвовать их интересами.

Надо ли для выполнения этой задачи создавать какие-то другие институты? Не думаю, что это необходимо, возможно, имеет смысл поискать среди существующих негосударственных институтов, ну, или работать вручную, что называется.

Я думаю, саму модель появления новых участников рынка вполне можно позаимствовать из нашей истории. Одновременно взять модель, по которой возник когда-то Николай Путилов, и модель, по которой появился Николай Верещагин: оба они создали в свое время целые отрасли в Российской Империи — молочное производство и металлургию, железную дорогу и кораблестроение, десятки, сотни предприятий по всей стране с десятками тысяч рабочих мест.

В противном случае, если вообще ничего не предпринимать, оставить все как есть, самотеком, нам в будущем придется не только банками и госкорпорациями пожертвовать, а всем политическим строем в стране, никак не меньше?

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