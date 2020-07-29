«Прибыли для дестабилизации обстановки». В Минске задержали россиян из ЧВК Вагнера

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси в ночь на среду, 29 июля, задержали в стране 33 сотрудников частной военной компании Вагнера. По данным агентства БелТА, все задержанные — россияне.

Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны, — говорится в материале агентства.

По информации правоохранителей Беларуси, всего на территорию страны прибыло «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». При себе у граждан РФ была небольшая ручная кладь и три чемодана. Что именно в них находилось, не сообщается.

В Минск задержанные прибыли в минувшие выходные, в ночь на 25 июля, они заселились в гостиницу в городе, в спустя два дня переселились в один из санаториев под Минском. При этом они привлекли к себе внимание «нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари».

«Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания», — пишет агентство.

Следственный комитет республики проводит проверку.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Интерфаксу», что сообщения о задержании россиян «вызывают большие сомнения», а посол РФ в Белоруссии заявил ТАСС, что посольство не получало официальной информации о задержании российских граждан.

Писатель Захар Прилепин подтвердил журналистам URA.RU, что среди задержанных россиян есть несколько бывших бойцов из его батальона, бывшего на Донбассе.