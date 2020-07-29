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«У людей уже выработалась «баннерная слепота». Об особенностях рекламы в 2020 году

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«У людей уже выработалась «баннерная слепота». Об особенностях рекламы в 2020 году
Иллюстрация: pixabay.com

«Люди опираются на рекомендации знакомых и информацию, прочитанную в доверенном месте. А откуда рекомендации? Кто-то этим попользовался. А почему он выбрал именно это? Получил рекомендацию». МНЕНИЕ.

#ЛАЙФХАКИ

Аркадий Морейнис, программист, предприниматель и инвестор, основатель «фабрики стартапов» «Главстарт», пишет на своей странице в Facebook:

—  Реклама не работает.

1. Потому что слишком много рекламы, у людей уже выработалась «баннерная слепота» — они просто не замечают рекламу. Потому что слишком много похожих предложений, среди которых практически невозможно выделить лучшее.

2. Поэтому люди все чаще опираются на рекомендации знакомых и информацию, которую они прочитали в одном из доверенных для себя мест. А откуда появляются рекомендации? После того, как кто-то этим попользовался. А почему он выбрал именно это? Потому что получил рекомендацию или прочитал информацию в доверенном месте. Если мы продолжим раскручивать цепочку, то окажется, что все, в конце концов, начинается с «информации в доверенном месте».

3. Информация в доверенном месте — это и есть то, что называется «контент-маркетинг». Создание источников информации, которым можно доверять. Создание информации, которой можно доверять. Размещение правильной информации в правильных источниках. Использование правильных каналов донесения информации.

4. Контент-маркетинг пожирает традиционную рекламу. Потому что он становится более рентабельным. Все мы знаем, сколько денег мы тратим на контекст, поисковую рекламу и рекламу в соцсетях. И все мы знаем, сколько отдачи мы от этого получаем. А вот сколько усилий, денег и времени мы тратим на контент-маркетинг? Возможно, не так уж и много — потому что не совсем понятно, как, куда и на что их тратить.

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