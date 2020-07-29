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«Молочный король» Урала запустил новую производственную линию за 2,5 млрд руб.

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«Молочный король» Урала запустил новую производственную линию за 2,5 млрд руб.
Иллюстрация: ДИП Свердловской области

Крупнейший переработчик молока, обеспечивающий четверть всего объема потребления молочных продуктов в Свердловской области, расширяет производство.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 июля дал старт новой линии Богдановичского городского молочного завода, входящего в группу компаний «Молочный кит». Для размещения оборудования, преднезначенного для производства молока, кефира и йогуртов, был возведен новый корпус. Председатель совета директоров предприятия Сергей Майзель и генеральный директор Игорь Пехотин сообщили, что объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд руб. Здесь создано 104 новых рабочих места.

«Молочный король» Урала запустил новую производственную линию за 2,5 млрд руб. 1

До запуска новой производственной линии завод выпускал до 1,4 тысячи тонн продукции в месяц. За прошлый год предприятием было принято и переработано 22,7 тысячи тонн сырого молока. Новая линия сможет перерабатывать по 350-370 тонн молока в сутки.

Молочное животноводство, переработка молока, производство качественной, востребованной продукции — сильная сторона нашего агропрома, точка инвестиционного роста отрасли. Открытие нового цеха на Богдановичском молзаводе закрепляет эти лидерские позиции, позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность, создать новые рабочие места, внедрить современные технологии, — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

«Молочный кит» производит продукцию под собственными торговыми марками «Полянка», «Три Коровы Два Кота», «Сегодня и Всегда» и «Камышловский квас». Кроме того, «Молочный кит» является одним из крупнейших поставщиков молока для детей до 3 лет в Свердловской области и крупнейшим производителем детской молочной продукции торговой мари «Наша Маша».

Уральские СМИ называют владельца «Молочного кита» Сергея Майзеля «молочным королем», указывая на то, что его предприятие является самым крупным переработчиком молока в регионе. Компания выпускает 25% от объема потребления молочных продуктов в Свердловской области.

Для Свердловской области молоко — основа и стратегически важное направление сельского хозяйства. До 80% выручки сельхозтоваропроизводители получают от реализации именно молочной продукции, писал ранее DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
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