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Сергей Фургал обогнал Медведева в рейтинге политиков, заслуживающих доверия

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Сергей Фургал
Сергей Фургал. Иллюстрация: https://commons.wikimedia.org/

Бывший губернатор Хабаровского края попал в десятку политиков, заслуживающих доверия, об этом свидетельствуют данные исследования «Левада-центра».

#НОВОСТИ

Специалисты «Левада- центра» просили респондентов назвать 5-6 политиков, которым, по их мнению, можно доверять. В конечный список попали 16 фамилий. Первое место (23% голосов) россияне отдали президенту Владимиру Путину. Далее в перечне с результатом 10% голосов следуют премьер-министр Михаил Мишустин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу. Глава МИД России Сергей Лавров набрал 6% голосов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов — 4%.

Следующим после Зюганова в списке значится фамилия бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Доверие к нему высказали 3% респондентов. Следом за Фургалом в топ-листе расположились фамилии оппозиционера Алексея Навального, экс-премьера Дмитрия Медведева и московского мэра Сергея Собянина.

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Напомним, митинги в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Бывшего губернатора обвиняют в организации убийств. Горожане отмечают, что готовы собираться на шествия каждый день. К слову, лозунги митингующих изменились с начала протестов. Если изначально горожане требовали возвращения Фургала в регион и открытого суда над ним, то теперь из толпы доносятся лозунги «Президента в отставку». Они появились после того, как президент назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

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Автор: Андрей Каяк
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