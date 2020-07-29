Подышите на стекло, иначе не поедем. В машинах РФ могут появиться встроенные алкозамки

В России могут появиться автомобильные алкозамки. Концепцию их массового использования до конца года планирует разработать Минпромторг. Как пишет «Коммерсантъ», такие замки блокируют зажигание машины при выявлении паров алкоголя.

Алкозамки начали использовать в Швеции в конце 1990-х годов, сейчас они есть во многих странах. В России использование замков обсуждают уже несколько лет, в 2010 году подобные устройства установили на школьные автобусы Татарстана и Ивановской области. Это был пилотный проект, депутаты обсуждали поправки, но повсеместно алкозамки не ввели.

Сейчас речь идет о том, что автопроизводители, устанавливающие алкозамки отечественного производства во время сборки машины, могут получать дополнительные преференции. ФГУП «НАМИ» поручено выяснить, каким образом алкозамки влияют на безопасность транспортных средств. Например, должны быть исключены ситуации, когда устройство блокирует двигатель на ходу.

Сейчас в России готовый прибор есть только у ООО «Научно-производственная фирма «Мета», которая специализируется на производстве оборудования для ТО и алкотестеров. Их устройство стоит 79 000 рублей.

Производители говорят, что алкозамки могут работать с ошибками. На работу «Меты», например, могут повлиять пары омывателя стекла, жидкости для полости рта, духи, лосьоны для бритья. Водителям перед поездкой рекомендуется не курить, не есть, не пить холодную или горячую воду. Не исключены также случаи, когда на прибор может дыхнуть не водитель, а пассажир.



Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысако отметил, что пока нет и нормативной базы для массового применения алкозамков. «Пока все это выглядит как беспилотники и летающие такси», — заявил он.