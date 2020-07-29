12% предприятий МСБ Свердловской области не переживут кризис 2020 г.

Минэкономики и территориального развития Свердловской области подготовило поправки в ранее утвержденный прогноз социально-экономического развития.

Внести корректировки пришлось из-за того, что с конца марта экономика региона испытывала серьезное давление из-за ограничений, которые ввели в связи с угрозой распространения коронавируса. Многие цифры пришлось пересмотреть с поправкой на ухудшение ситуации.

Так, по мнению Минэкономики, одним из наиболее пострадавших секторов экономики стал потребительский рынок. По прогнозам, оборот розничной торговли в 2020 г. упадет на 11%, до 1099,3 млрд руб. В таких сферах как торговля, туризм, общепит и дополнительное образование доходы компаний упадут на 15%. Предполагается, что спрос в потребительском секторе восстановится только к концу года.

Экономические показатели в сфере малого и среднего бизнеса упадут на 10-20%. В региональном Минэкономики считают, что из-за пандемии могут закрыться 12% малых, средних и микропредприятий.

Ранее DK.RU рассказывал, что по подсчетам оператора онлайн-касс «Эвотор», в Свердловской области 28% предприятий МСБ не могут вернуться к работе из-за ограничений, либо прекратили существование.

Что касается крупных предприятий, то, по прогнозам Минэкономики, на 24,7% упадет прибыль крупных предприятий региона, в том числе экспортеров. Из-за пандемии крупные производственники могут недосчитаться 130,4 млрд руб.

Индекс промышленного производства в Свердловской области в 2020 г. сократится на 3,9% к уровню 2019 г. Наиболее пострадавшими станут предприятия в металлургической отрасли, где падение составляет 6%, также серьезное сокращение заказов коснулось производителей автотранспортных средств, прицепов, электрооборудования, оптических изделий и прочее. При этом производство лекарственных средств и медицинских материалов по итогам года покажет рост на 11%.

В пояснительной записке к проекту изменений сказано, что меры, которые приняли региональные и федеральные власти, помогли «сдержать негативные последствия карантинных ограничений в большинстве отраслей экономики». Однако оказанная поддержка в виде льгот и субсидий не смогла вернуть предприятия на докризисные показатели. По подсчетам Минэкономики, 2020 г. по экономическим показателям окажется хуже 2019 г. Предыдущая версия прогноза предполагала, что регион покажет рост по отношению к 2019 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что за последние полгода число безработных в регионе увеличилось в 4,5 раза. Региональный департамент по труду и занятости населения Свердловской области сообщал, что на июль 2020 г. уровень безработицы составил 4,73% и превзошел прошлый антирекорд, который был зафиксирован в 2010 г., — 3,96%.