РЖД направили на развитие инфраструктуры в границах СвЖД 10,8 млрд рублей

В общей сложности инвестиционный бюджет на развитие Свердловской магистрали в 2020-м году составляет 34,2 млрд рублей. Это на 20,4% больше, чем было заложено на те же нужды в прошлом году.

Наибольший объем вложений запланирован в крупные инфраструктурные проекты и обеспечение устойчивой работы железнодорожного транспорта.

Так, в настоящее время реализуется комплексная программа развития инфраструктуры направления Соликамск — Пермь. Это связано с ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле из-за строительства новых горно-обогатительных комбинатов на севере Пермского края. Прогнозные параметры — перевозки грузов в объеме до 30,9 млн тонн к 2020 году и до 34 млн тонн к 2025 году. В текущем году проект вступает в активную фазу.

Начата реконструкции станций Дивья, Кухтым, Боковая, Тихая, Шестаки. Планируется ввод в эксплуатацию вольтодобавочных устройств для усиления электроснабжения контактной сети на семи тяговых подстанциях. В 2020 г. на развитие грузообразующего направления Соликамск — Пермь выделено 1,5 млрд рублей.

Развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода через Каму направлено на обеспечение пропуска прогнозируемого объема грузов (на Транссиб) и оптимизацию перевозочного процесса внутри узла. В настоящее время выполнены инженерные изыскания, разработаны основные проектные решения. В развитие Пермского узла (включая проектирование северного обхода Перми со строительством моста ниже плотины КамГЭС) до конца года будет инвестировано 0,56 млрд рублей.

Продолжаются проектно-изыскательские работы по усилению инфраструктуры СвЖД для пропуска дополнительного грузопотока в рамках проекта создания «Северного железнодорожного широтного хода». Будет проведено обновление существующей инфраструктуры на участке Коротчаево — Новый Уренгой — Пангоды. Необходимо реконструировать 188 км путей, 11 станций, 130 искусственных сооружений, построить 4 разъезда, локомотивное депо, 2 дома отдыха локомотивных бригад. На проектирование до конца года будет направлено порядка 250 млн рублей.

Заканчивается строительство вторых путей и разъездов на участке Сургут — Коротчаево; строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино — Баженово на главном ходу Транссиба. На завершение проектов запланировано 0,7 млрд и 0,17 млрд рублей соответственно.

Планируется ввод в эксплуатацию 10,3 км станционных путей, реконструкция станции Сургут, строительство двух разъездов на перегонах Пырей — Хасырей и Пуровск — Лимбей; завершение работ на перегоне Косулино — Баженово. Выполненные мероприятия позволят в полном объеме обеспечить нарастающие перевозки нефтехимических грузов с севера УрФО и снять барьерные места для пропуска транзитных тяжеловесных составов из регионов Кузбасса к портам северо-запада.

Для повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла продолжается реконструкция четной сортировочной системы станции Екатеринбург-Сортировочный. В целях развития технологии пропуска тяжеловесных поездов планируется завершение реконструкции станции Шаля, продолжение реконструкции станций Войновка, Верещагино на главном ходу Транссиба. Продолжается проектирование терминально-логистического комплекса на станции Гипсовая, начаты подготовительные работы по оформлению земельных участков по ТЛЦ Седельниково.

Значительные средства будут направлены на развитие существующих железнодорожных линий: планируется обновить около 500 км пути. Модернизация и ремонт позволяют повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов.